Отдых у водоемов может обойтись в более чем 30 тысяч гривен штрафа: за что наказывают украинцев

Украинцам напомнили о штрафах, которые могут грозить во время отдыха у рек, озёр, на морском побережье и у других водоёмов. Чаще всего нарушения касаются въезда на автомобиле на пляж, парковки в прибрежной защитной полосе, загрязнения территории, купания в запрещенных местах или игнорирования требований полиции и спасателей.

Одно из самых распространенных нарушений — желание подъехать на автомобиле как можно ближе к воде. Однако пляж и прибрежная защитная полоса не являются обычным местом для парковки. В таких зонах действует природоохранный режим, а Водный кодекс запрещает, в частности, устройство стоянок автомобилей, мойку и обслуживание транспортных средств.

За что могут оштрафовать на берегу

Штраф может грозить за несколько типичных нарушений:

въезд или парковка автомобиля на пляже или в прибрежной защитной полосе;

оставленный мусор, окурки, пластиковые бутылки или упаковки;

купание в местах, где официально введен запрет;

игнорирование законных требований полиции, спасателей или представителей местных властей;

нарушение правил пребывания с животными;

неуборка экскрементов собаки в общественном месте;

разведение костров в запрещенных местах, особенно в лесных или природоохранных зонах.

За загрязнение пляжа или нарушение правил благоустройства гражданам может грозить штраф от 340 до 1360 грн. Для должностных лиц и предпринимателей суммы выше — от 850 до 1700 грн.

Когда штраф может быть максимальным

Наиболее значительные штрафы возможны в тех случаях, когда нарушение совершается не на обычном пляже, а на территории природно-заповедного фонда, в лесной зоне или в месте с особым режимом охраны. В таких случаях ответственность может наступать уже по другим статьям, а сумма штрафа может достигать десятков тысяч гривен.

В частности, за отдельные нарушения в природоохранных зонах или за нарушение правил пожарной безопасности штрафы могут достигать 30 600 грн. Поэтому перед тем, как съезжать на берег, разводить костёр или оставлять автомобиль у воды, стоит ознакомиться с дорожными знаками, местными правилами и статусом территории.

Важно понимать: штрафуют не за сам отдых у водоема, а за нарушение правил. Если пляж официально открыт, купание разрешено, автомобиль оставлен на парковке, а мусор убран после себя, никаких проблем быть не должно.

Самое простое правило безопасного отдыха — не заезжать на берег на транспорте, не оставлять мусор, не купаться в запрещенных местах и выполнять требования спасателей и полиции. Это поможет избежать не только штрафов, но и опасных ситуаций у воды.