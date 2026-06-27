В Украине на несколько дней приостановят перенос мобильных номеров: точные даты

Украинцы временно не смогут сменить оператора мобильной связи с сохранением своего номера. Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) издала официальное распоряжение № 2/р, согласно которому услуга MNP (Mobile Number Portability) будет временно приостановлена.

График и причины отключения

Ограничения связаны с проведением неотложных технических работ. Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) будет проводить модернизацию и техническое обслуживание оборудования централизованной базы данных. Это необходимо для повышения безопасности и стабильности системы.

Прием заявок и непосредственный перенос номеров будут приостановлены в соответствии со следующим графиком:

Начало технического окна: 29 июня 2026 года в 08:30 .

29 июня 2026 года в . Окончание технических работ: 1 июля 2026 года в 17:30 .

1 июля 2026 года в . Полное восстановление работы сервиса: 2 июля 2026 года с 08:30.

Что нужно знать абонентам

Временные неудобства коснутся клиентов всех без исключения операторов Украины: «Киевстар», Vodafone, lifecell, «ТриМоб», «Интертелеком» и Lycamobile.

Важно: В течение этих дней подать новую заявку на переход к другому оператору будет невозможно ни через сайты компаний, ни в их фирменных магазинах. При этом эти работы никак не повлияют на текущую связь, звонки и мобильный интернет абонентов.

Всем, кто планировал сменить оператора в ближайшее время, рекомендуется завершить процедуру до утра 29 июня или дождаться полного восстановления базы данных 2 июля.