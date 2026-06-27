В Україні на кілька днів призупинять перенесення мобільних номерів: точні дати

Українці тимчасово не зможуть змінити мобільного оператора із збереженням власного номера. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), видала офіційне розпорядження № 2/р, згідно з яким послугу MNP (Mobile Number Portability) буде тимчасово поставлено на паузу.

Графік та причини відключення

Обмеження пов’язані з проведенням невідкладних технічних робіт. Український державний центр радіочастот (УДЦР) проводитиме модернізацію та технічне обслуговування обладнання централізованої бази даних. Це необхідно для підвищення безпеки та стабільності системи.

Прийом заявок та безпосереднє перенесення номерів призупинять за таким графіком:

Початок технічного вікна: 29 червня 2026 року о 08:30 .

29 червня 2026 року о . Завершення технічних робіт: 1 липня 2026 року о 17:30 .

1 липня 2026 року о . Повне відновлення сервісу: 2 липня 2026 року з 08:30.

Що потрібно знати абонентам

Тимчасові незручності торкнуться клієнтів усіх без винятку операторів України: Київстар, Vodafone, lifecell, ТриМоб, Інтертелеком та Lycamobile.

Важливо: Протягом цих днів подати нову заявку на перехід до іншого оператора буде неможливо ні через сайти компаній, ні у їхніх фірмових магазинах. Водночас на поточний зв’язок, дзвінки та мобільний інтернет абонентів ці роботи жодним чином не вплинуть.

Усім, хто планував змінити оператора найближчим часом, рекомендують завершити процедуру до ранку 29 червня або вже зачекати повного відновлення бази даних 2 липня.