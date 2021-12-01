«Дія» отримала нові, революційні функції

Єдиний портал державних послуг «Дія» в черговий раз оновив свій функціонал. Тепер користувачі зможуть оформити заявку на отримання чи перерозрахунок пенсії, не вистоюючи довжелезні черги у Пенсійному фонді. Про цю та інші нові опції додатку розповів на своєму Telegram-каналі Михайло Федоров, очільник Міністерства цифрової трансформації.





«Відтепер пенсіонерам більше не доведеться проходити через усі ці бюрократичні процедури: збирати численні документи, ходити по державних установах та вистоювати черги. Заповнення заявки на отримання або перерозрахунок пенсії на порталі «Дія» займе всього 15 хвилин вашого часу», – зазначив Федоров.

Завдяки автоматизації процесу подачі заявки та скороченню списку необхідних документів, користування послугою стане максимально простим і комфортним для громадян.

Варто зазначити, що таким самим чином тепер можна подати заявку й на оформлення житлової субсидії. За аналогією із запитом на оформлення пенсії, тут потрібно заповнити всі поля анкети та прикріпити необхідні документи. Решту особистих даних користувача система підтягне автоматично. Потім заявку підписують за допомогою електронного підпису та відправляють на обробку.

У Мінцифри підкреслили, що за допомогою розширення можливостей додатку «Дія» влада убезпечує українців похилого віку від зайвих контактів. А це вкрай важливо в умовах пандемії Covid-19.

Окрім вищезгаданих послуг, додаток «Дія» має ще низку корисних функцій для пенсіонерів. Зокрема, на порталі можна отримати довідку про доходи, трудовий та страховий стаж пенсіонера, а також виписку із реєстру застрахованих осіб в електронному вигляді.

Звісно ж, не всі пенсіонери можуть скористатися перевагами цифрового документообігу. Для цього потрібен смартфон та хоча б елементарні навички користування додатком. Та допомогти в оформленні електронних документів стареньким завжди можуть їхні молодші родичі, тим самим позбавивши їх від зайвих паперових клопотів.