Майже 2 долара за куб: ціна за газ в Україні йде на рекорд

Тариф для українців, що отримують газ від постачальника останньої надії, за перший тиждень грудня злетів майже до 44 грн. Все через те, що НАК «Нафтогаз», який наразі виконує обов’язки такого «екстреного» постачальника, ще на початку місяця перевів своїх тимчасових клієнтів на «плаваючу» ціну. Тож тепер споживачі навіть уявити не можуть, скільки заплатять за газ наприкінці місяця.





Наразі ж громадяни, що втратили свого постачальника та потрапили під опіку «Нафтогазу», мають шанс врятуватися від шалених розцінок на пальне. Національний постачальник запропонував перевести всіх клієнтів ПОН на свій річний базовий тариф 7,96 грн за «куб». Однак тоді майже півмільйона споживачів стануть постійними клієнтами НАКу.

Така ціна для українців, які наразі змушені платити по 43-44 грн за кубічний метр газу, звучить дуже заманливо. Та остаточно вирішити питання й дозволити «Нафтогазу» забрати собі понад 450 тис. клієнтів може лише Національна комісія, що регулює галузі енергетики та комунальних послуг. Лише після детального розгляду даного питання НКРЕКП зможе вирішити, чи є такий варіант найвигіднішим для споживачів.

Та якщо згадати, що ціна за газ у перший тиждень грудня вже встигла побувати на позначці 46,72 грн за куб. м, пропозиція «Нафтогазу» звучить більш ніж привабливою. У випадку її схвалення Нацкомісією, клієнти постачальника останньої надії платитимуть за газ фактично у 5 разів дешевше. До того ж ціна для них буде стабільною аж до закінчення поточного опалювального сезону.

Зараз же тимчасові клієнти «Нафтогазу» підвладні усім коливанням ринку, та навіть уявити не можуть, яка сума за газ у них «набіжить» під кінець місяця. А попереду ж іще ціла зима, яка, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути не надто лагідною.