Стало известно, кто и как может подключиться к спутниковому интернету в Украине.

Новости о появлении в Украине спутникового интернета от Илона Маска произвели настоящий фурор. И несмотря на то, что Starlink сейчас используется только для военных целей, люди уже начали скачивать мобильные приложения проекта в надежде вскоре получить доступ к заветному спутнику. Станет ли Starlink доступным для рядовых украинцев, и если да, то сколько будет стоить такое удовольствие?





Доступ к спутниковому интернету от основателя компании SpaceX Украина получила благодаря посту в Twitter главы Минцифры Михаила Федорова. В своем сообщении министр обратился к Илону Маску и рассказал, что в Украине война и она отчаянно нуждается в Starlink. В ответ на твит украинского политика Маск не только предоставил доступ к системе спутникового интернета, но и отправил в Украину все необходимое оборудование.

Узнав о подарке американского изобретателя и миллиардера, украинцы начали массово скачивать на свои смартфоны приложение Starlink. За несколько дней расширения установили более 100 тыс. пользователей. Но как оказалось сама программа не дает доступа к услугам Starlink и без соответствующей аппаратуры совершенно бесполезна.

Начнем с того, что спутниковый интернет от Илона Маска в Украине является частью критической инфраструктуры. То есть его используют только в военных целях, например, для управления беспилотниками. В коммерческом секторе пользоваться Starlink пока не планируют.

Но даже если доступ к Starlink будет открыт для рядовых украинцев, им придется приобрести стартовый комплект оборудования, ведь обычные сматфоны работать со спутником не могут. А мобильное приложение, которое так активно скачивали себе украинцы в первые недели войны, лишь помогает настроить начальные параметры аппаратуры для подключения к интернету.

Что же касается стоимости подключения к спутниковому интернету, то она составляет около 500 дол. Именно столько стоит стартовый набор оборудования. В дальнейшем же за Starlink нужно платить ориентировочно 99 долл. в месяц.

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