Для деяких українців податок із зарплати стане більшим
Керівники підприємств та установ платитимуть потрійний соціальний внесок.
Пенсійний фонд України здивував черговим нововведенням. В рамках боротьби із тінізацією ринку праці і так званих «зарплатах у конверті», вони вирішили змінити правила сплати єдиного соціального внеску. Кого торкнуться зміни та скільки тепер українці платитимуть у фонд майбутньої пенсії?
Новий законопроект, що внесе корективи у розмір ЄСВ та порядок його сплати вже розмістили на офіційному сайті Пенсійного фонду.
У ньому йдеться про наступні нововведення:
- Директори підприємств та установ повинні сплачувати єдиний соціальний внесок не з однієї, а щонайменше з трьох мінімальних зарплат. Тобто навіть якщо керівник оформлений на мінімалку 6500 грн, в якості ЄСВ він платитиме 22% від трьох таких зарплат, тобто 4290 грн. Така схема на думку ПФУ допоможе побороти масове ухиляння керівного складу українських організацій від сплати податків.
- Розмір єдиного соцвнеску, який працедавець платить за співробітника з інвалідністю, повинен становити стандартні 22% лише якщо зарплатня такого співробітника принаймні утричі перевищує мінімальну. У разі отримання працівником з інвалідністю зарплатні нижчої за 19500 грн, ЄСВ розраховується за пільговою ставкою:
- 8,41% від розміру зарплати – для підприємств, де працюють особи з інвалідністю;
- 5,5% – для організацій, де працівників-інвалідів понад 50%;
- 5,3% – для суспільних організацій та підприємств осіб з інвалідністю, де понад 50% працівників такою є інвалідами.
Свою революційну ініціативу у Пенсійному фонді обґрунтовують статистичним даними, згідно з якими працедавці навмисно оформляють на роботу осіб з інвалідністю, щоб зекономити на податках.
Зокрема з 444,3 тисячі українців з інвалідністю значна частка має більше одного офіційного робочого місця. Близько 400 осіб працевлаштовані одночасно у 5 і більше підприємствах та установах. Часом кількість посад, на яких перебуває громадянин-інвалід доходить навіть до кількох десятків. Причому організації. В яких вони начебто працюють,можуть знаходиться у зовсім різних регіонах країни.