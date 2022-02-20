Для деяких українців податок із зарплати стане більшим

Пенсійний фонд України здивував черговим нововведенням. В рамках боротьби із тінізацією ринку праці і так званих «зарплатах у конверті», вони вирішили змінити правила сплати єдиного соціального внеску. Кого торкнуться зміни та скільки тепер українці платитимуть у фонд майбутньої пенсії?





Новий законопроект, що внесе корективи у розмір ЄСВ та порядок його сплати вже розмістили на офіційному сайті Пенсійного фонду.

У ньому йдеться про наступні нововведення:

Директори підприємств та установ повинні сплачувати єдиний соціальний внесок не з однієї, а щонайменше з трьох мінімальних зарплат. Тобто навіть якщо керівник оформлений на мінімалку 6500 грн, в якості ЄСВ він платитиме 22% від трьох таких зарплат, тобто 4290 грн. Така схема на думку ПФУ допоможе побороти масове ухиляння керівного складу українських організацій від сплати податків. Розмір єдиного соцвнеску, який працедавець платить за співробітника з інвалідністю, повинен становити стандартні 22% лише якщо зарплатня такого співробітника принаймні утричі перевищує мінімальну. У разі отримання працівником з інвалідністю зарплатні нижчої за 19500 грн, ЄСВ розраховується за пільговою ставкою: 8,41% від розміру зарплати – для підприємств, де працюють особи з інвалідністю;

5,5% – для організацій, де працівників-інвалідів понад 50%;

5,3% – для суспільних організацій та підприємств осіб з інвалідністю, де понад 50% працівників такою є інвалідами.

Свою революційну ініціативу у Пенсійному фонді обґрунтовують статистичним даними, згідно з якими працедавці навмисно оформляють на роботу осіб з інвалідністю, щоб зекономити на податках.

Зокрема з 444,3 тисячі українців з інвалідністю значна частка має більше одного офіційного робочого місця. Близько 400 осіб працевлаштовані одночасно у 5 і більше підприємствах та установах. Часом кількість посад, на яких перебуває громадянин-інвалід доходить навіть до кількох десятків. Причому організації. В яких вони начебто працюють,можуть знаходиться у зовсім різних регіонах країни.

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