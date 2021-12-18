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Украинцев ждет новая схема проверки доходов: что будут проверять и за что придется платить

19.12.2021
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В 2022 году украинцев ожидает новая проверка от Государственной налоговой службы. Проверять будут не только доходы, которые получили граждане, но и расходы. Цель проверки – найти несоответствие в этих цифрах. Если таковые будут обнаружены, то придется с суммы разницы в казну внести 19,5% налога.


Как будет проходить проверка?

Как именно будет проводиться контроль, станет известно уже в самом начале нового года, обещают в Кабинете министров. Но упрощенная схема выглядит так: налоговая обнаружила, что гражданин купил автомобиль, а уровень легальных доходов не позволяет ему сделать этого. Вот и возникает закономерный вопрос: откуда деньги? Выкрутиться, что годами копили на машину, не выйдет, в налоговой хранятся данные о белых зарплатах всех граждан с 1995 года. Если обнаружится, что даже за этот срок с учетом других налогов не удалось бы накопить на такое приобретение, нужно уплатить подоходный налог.

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Что делать тем, у кого есть вполне официальный дополнительный доход?

Во-первых, еще в сентябре следующего года у украинцев есть возможность пройти амнистию от налоговой. Для этого нужно сдать нулевую декларацию. Это легализирует все заработанное, за что в казну не уплачены налоги. Декларация дает возможность вывести из тени дополнительные доходы со значительно уменьшенной налоговой ставкой (подоходный налог – 18,5% + 1,5 % военный сбор).

Ставка по нулевой декларации следующая:

  • недвижимость, валютные операции, доход с использования прав интеллектуальной собственности, автомобили, на имущество юридических лиц – 5%;
  • другие виды собственности – 10%;
  • покупка ОВГЗ – 2,5%.

 

Напоминаем, что все суммы, которые выведены из тени, необходимо перевести на счет в банке, где они должны полежать минимум 12 месяцев.

Какие доходы подлегают обязательному декларированию?

  • Профессиональная деятельность, которая проводится независимо от основного места работы (к примеру, парикмахеры, обслуживающие клиентов не только в салонах, но и на дому);
  • Доход, полученный за границей;
  • Доход от аренды любого имущества:
  • Доход от инвестиций;
  • Подарки;
  • Прощенные займы, сумма которых превышала 25% минимальной заработной платы;
  • Реализация продукции животноводства (если доход суммарно за 12 месяцев превысил 50 минимальных заработных плат);
  • Нецелевая помощь благотворительных фондов, организаций, частных лиц;
  • Продажа объектов недвижимого имущества.

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19.12.2021
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