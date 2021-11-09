В чем точно не следует держать деньги: прогноз курса валют на 8-14 ноября

Всю прошлую неделю тенденция к снижению курса доллара не стихала. От обвала «американца» спасла лишь стратегия НБУ, который вовремя выкупал излишки валюты на рынке. В рамках своей интервенции регулятор приобрел более 220 миллионов долларов – рекордную для 2021 года сумму. Как изменится поведение доллара и евро на текущей неделе? В какую валюту лучше не конвертировать свои сбережения? Ведущие финансовые эксперты поделились своими прогнозами.





По мнению Александра Болтяна, аналитика брокерской компании Esperio, евро и доллар и дальше будут падать, а гривна соответственно укреплять свои позиции.

«В период 8-14 ноября доллар будет колебаться между 26,15 и 26,35 грн/долл. Евро тем временем удержится в пределах 29,95 и 30,2 грн/евро», – сообщил Болтян.

Соглашается с коллегой и аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов. Эксперт утверждает, что укреплению нацвалюты будет способствовать целый ряд факторов, как глобальных, так и форс-мажорных.

Главные факторы валютного рынка, способствующие укреплению гривны:

низкий спрос на иностранную валюту;

прирост золото-валютного резерва Украины;

стабильные цены на экспортные товары;

угроза продления срока локдауна.

Хотя стоит отметить, что сценарию роста стоимости нацвалюты могут помешать высокие цены на энергоресурсы. Речь идет преимущественно о газе, который на прошлой неделе снова подорожал до 950 евро за 1000 кубических метров. Не лучшим образом на позиции гривны влияют и дискуссии об угрозе дефолта, которые сейчас активно ведутся во властных кругах.

Тем не менее эксперты советуют инвесторам, да и простым украинцам, заинтересованным в приобретении иностранной валюты, внимательно следить за тенденциями рынка. В частности, евро по отношению к доллару сейчас находится на уровне 1,16 долл./евро, уверенно двигаясь к отметке 1,10 долл./евро. Поэтому ведущая европейская валюта по состоянию на сегодняшний день является не лучшим вариантом для инвестиций.