В чем точно не следует держать деньги: прогноз курса валют на 8-14 ноября
Гривна крепнет, на фоне снижения спроса на доллары и евро.
Всю прошлую неделю тенденция к снижению курса доллара не стихала. От обвала «американца» спасла лишь стратегия НБУ, который вовремя выкупал излишки валюты на рынке. В рамках своей интервенции регулятор приобрел более 220 миллионов долларов – рекордную для 2021 года сумму. Как изменится поведение доллара и евро на текущей неделе? В какую валюту лучше не конвертировать свои сбережения? Ведущие финансовые эксперты поделились своими прогнозами.
По мнению Александра Болтяна, аналитика брокерской компании Esperio, евро и доллар и дальше будут падать, а гривна соответственно укреплять свои позиции.
«В период 8-14 ноября доллар будет колебаться между 26,15 и 26,35 грн/долл. Евро тем временем удержится в пределах 29,95 и 30,2 грн/евро», – сообщил Болтян.
Соглашается с коллегой и аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов. Эксперт утверждает, что укреплению нацвалюты будет способствовать целый ряд факторов, как глобальных, так и форс-мажорных.
Главные факторы валютного рынка, способствующие укреплению гривны:
- низкий спрос на иностранную валюту;
- прирост золото-валютного резерва Украины;
- стабильные цены на экспортные товары;
- угроза продления срока локдауна.
Хотя стоит отметить, что сценарию роста стоимости нацвалюты могут помешать высокие цены на энергоресурсы. Речь идет преимущественно о газе, который на прошлой неделе снова подорожал до 950 евро за 1000 кубических метров. Не лучшим образом на позиции гривны влияют и дискуссии об угрозе дефолта, которые сейчас активно ведутся во властных кругах.
Тем не менее эксперты советуют инвесторам, да и простым украинцам, заинтересованным в приобретении иностранной валюты, внимательно следить за тенденциями рынка. В частности, евро по отношению к доллару сейчас находится на уровне 1,16 долл./евро, уверенно двигаясь к отметке 1,10 долл./евро. Поэтому ведущая европейская валюта по состоянию на сегодняшний день является не лучшим вариантом для инвестиций.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter