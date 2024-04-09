Деякі чоловіки отримають право на “мобільний” перетин кордону

Уряд ухвалив зміни щодо правил виїзду за кордон студентів-бакалаврів на початку квітня. Згідно з постановою від 2 квітня 2024 року №366, студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які навчаються в українських університетах, можуть брати участь у програмах освітньої академічної мобільності. Ці зміни стосуються студентів-бакалаврів у медичному, фармацевтичному та ветеринарному напрямках. Юрист Михайло Лобунько з юридичної компанії “Приходько та партнери” пояснив, хто саме зі студентів має право на виїзд за кордон.

Хто отримав право на перетин кордону

Воєнний час вніс зміни в умови перетину кордону, обмежуючи можливості студентів-чоловіків від 18 до 22 років, які беруть участь у програмах академічної мобільності. Однак, важливо пам’ятати, що для здобувачів ступеня бакалавра (зокрема медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) передбачено навчання за денною формою та можливість безперервного перебування за кордоном у межах навчального семестру.

Академічна мобільність – це важливий аспект освітнього процесу, який описаний у законодавстві України. Це шанс для учасників освіти навчатися, викладати, стажуватися або займатися науковою діяльністю не лише у своєму закладі освіти, а й в інших установах на території країни або за її межами.

Згідно із законами про вищу освіту, студенти мають право на академічну мобільність, включно з можливістю навчатися за кордоном. І те, що студенти, які скористалися цим правом, не позбавляються можливості продовжувати навчання у своєму університеті, підтримує інтерес до цієї ініціативи і забезпечує збереження місця навчання та стипендії для них.

Для виїзду студентам необхідно мати такі документи: