LOGITECH G представив ігрову клавіатуру PRO X 60 з цікавими функція

Logitech G нещодавно представив свою останню інновацію у сфері ігрового обладнання – клавіатуру Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED. Ця компактна клавіатура професійного рівня відзначається унікальною технологією KEYCONTROL, що є значним кроком уперед у прагненні задовольнити зростаючі потреби професійних гравців.

Завдяки своєму компактному дизайну з форм-фактором 60%, PRO X 60 не тільки звільняє корисний простір на ігровому столі для кращого маневрування мишкою, але й виявляється ідеальним рішенням для тих, хто часто подорожує на турніри. Менший розмір клавіатури легше розташувати для досягнення оптимальної продуктивності, надаючи гравцям перевагу у змаганнях.

Однак, компактні клавіатури часто стикаються з проблемою недостатності клавіш, що може бути критично для деяких гравців. Вирішенням цієї проблеми стала технологія KEYCONTROL від Logitech G. Вона надає гравцям можливість індивідуально налаштовувати клавіатуру, призначаючи до 15 дій на одну клавішу, що дозволяє максимально адаптувати ігрове обладнання під особливості свого стилю гри.

Ця технологія, розроблена на основі багаторічного досвіду та співпраці з професійними геймерами, демонструє зобов’язання Logitech G забезпечувати гравців необхідними інструментами для перемоги. Функція KEYCONTROL, доступна через програмне забезпечення GHUB, відкриває нові горизонти для кастомізації, надаючи гравцям неймовірну гнучкість та контроль над ігровим процесом.

Клавіатура також включає бездротову технологію LIGHTSPEED, яка забезпечує високу надійність та швидкість реакції, незамінну для професійних змагань. Технологія була ретельно протестована в умовах, які імітують реальні радіочастотні перешкоди, що дозволяє забезпечити стабільність з’єднання навіть у найвимогливіших умовах.

PRO X 60 також оснащена перемикачами GX Optical, які забезпечують більш відгук, ніж традиційні механічні. Використання світла для активації перемикачів знижує затримку та забезпечує надзвичайну швидкість і точність при кожному натисканні, що критично важливо для професійного геймінгу.

Крім технологічних інновацій, Logitech G PRO X 60 також пишається своїми якісними матеріалами та додатковими функціями. Клавіатура має подвійне покриття PBT для клавіш, що забезпечує довговічність та стійкість до стирання. RGB-підсвічування LIGHTSYNC дозволяє гравцям кастомізувати свою клавіатуру за допомогою мільйонів кольорів та різноманітних ефектів, що робить ігровий досвід ще більш захоплюючим.

Можливість перемикання ігрових режимів, регулятор гучності та інші мультимедійні елементи керування роблять PRO X 60 не лише інструментом для перемоги в іграх, а й зручним аксесуаром для повсякденного використання. Підтримка Bluetooth та перехідник 2:1 LIGHTSPEED забезпечують гнучкість підключення, дозволяючи гравцям легко переключатися між пристроями.

Напівжорсткий чохол, що входить до комплекту, робить PRO X 60 ідеальним варіантом для тих, хто часто бере своє ігрове обладнання з собою на турніри або до друзів. Це не тільки захищає клавіатуру під час перевезення, а й підкреслює мобільність та портативність, які є важливими для сучасних геймерів.

PRO X 60 LIGHTSPEED буде доступна в кольорах чорному, білому та Magenta, пропонуючи гравцям не тільки передові технології, а й можливість вираження власного стилю через ігрове обладнання. З ціною 7299 грн, клавіатура позиціонується як преміум-вибір для тих, хто шукає найкраще у світі ігрових аксесуарів.