Битва поколінь: GTX 1080 Ti порівняли з RTX 4060 в іграх

На YouTube-каналі NJ Tech протестували в роздільній здатності 1440p у сучасних проєктах GTX 1080 Ti і RTX 4060.

Гра Avatar: Frontiers of Pandora йшла з TAA Quality, пресетом High. У середньому в ній вдалося отримати 53 к/с (з GTX 1080 Ti) і 56 к/с (з RTX 4060).

У Alan Wake 2 на високих налаштуваннях графіки і з FSR2/DLSS Quality середня частота кадрів дорівнювала 40 к/с (GTX 1080 Ti) і 56 к/с (RTX 4060).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty тестувалася з Native Resolution, пресетом High, RT Off. Середня продуктивність у цій грі становила 43 к/с і 51 к/с (з GTX 1080 Ti і RTX 4060 відповідно).

Counter Strike 2 запускалася з Native Resolution, пресетом Very High, Demoplay. Середній FPS становив у ній 103 к/с (GTX 1080 Ti) і 107 к/с (RTX 4060).

Ghost of Tsushima: Director’s Cut йшла з високим пресетом, TAA, Native Resolution. У середньому в цій грі вдалося отримати 49 к/с (GTX 1080 Ti) і 62 к/с (RTX 4060).

У грі Horizon Forbidden West на високих налаштуваннях графіки, з TAA, Native Resolution середня продуктивність становила 47 к/с (GTX 1080 Ti) і 52 к/с (RTX 4060).

Once Human тестувалася з пресетом Very High, Native Resolution. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 66 к/с (GTX 1080 Ti) і 77 к/с (RTX 4060).

У Ratchet and Clank з TAA, графікою High, Native Resolution середня продуктивність перебувала на рівні 57 к/с (GTX 1080 Ti) і 59 к/с (RTX 4060).

Висновок

Загалом у всіх іграх різниця між GTX 1080 Ti та RTX 4060 по середньому FPS становила 14% (57 і 65 к/с відповідно).

Тестовий стенд: