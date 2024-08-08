Битва поколінь: GTX 1080 Ti порівняли з RTX 4060 в іграх
На YouTube-каналі NJ Tech протестували в роздільній здатності 1440p у сучасних проєктах GTX 1080 Ti і RTX 4060.
Гра Avatar: Frontiers of Pandora йшла з TAA Quality, пресетом High. У середньому в ній вдалося отримати 53 к/с (з GTX 1080 Ti) і 56 к/с (з RTX 4060).
У Alan Wake 2 на високих налаштуваннях графіки і з FSR2/DLSS Quality середня частота кадрів дорівнювала 40 к/с (GTX 1080 Ti) і 56 к/с (RTX 4060).
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty тестувалася з Native Resolution, пресетом High, RT Off. Середня продуктивність у цій грі становила 43 к/с і 51 к/с (з GTX 1080 Ti і RTX 4060 відповідно).
Counter Strike 2 запускалася з Native Resolution, пресетом Very High, Demoplay. Середній FPS становив у ній 103 к/с (GTX 1080 Ti) і 107 к/с (RTX 4060).
Ghost of Tsushima: Director’s Cut йшла з високим пресетом, TAA, Native Resolution. У середньому в цій грі вдалося отримати 49 к/с (GTX 1080 Ti) і 62 к/с (RTX 4060).
У грі Horizon Forbidden West на високих налаштуваннях графіки, з TAA, Native Resolution середня продуктивність становила 47 к/с (GTX 1080 Ti) і 52 к/с (RTX 4060).
Once Human тестувалася з пресетом Very High, Native Resolution. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 66 к/с (GTX 1080 Ti) і 77 к/с (RTX 4060).
У Ratchet and Clank з TAA, графікою High, Native Resolution середня продуктивність перебувала на рівні 57 к/с (GTX 1080 Ti) і 59 к/с (RTX 4060).
Висновок
Загалом у всіх іграх різниця між GTX 1080 Ti та RTX 4060 по середньому FPS становила 14% (57 і 65 к/с відповідно).
Тестовий стенд:
- процесор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативна пам’ять 32GB (2 16GB) DDR5 6000MHz CL32;
- система охолодження MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок живлення CORSAIR RM1000X – 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- ОС Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- відеокарта ASUS GTX 1080 Ti STRIX/Colorful iGAME RTX 4060 Ultra W Duo OC.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter
Підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів оголошує збір на DJI Mavic 3 Pro. Пташка потрібна терміново! Посилання на конверт ПриватБанку.