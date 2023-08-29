США готує флот із 2 тисяч бойових БПЛА зі штучним інтелектом

ВПС США планують отримати повітряний флот з 2 тис. безпілотників, оснащених технологіями штучного інтелекту. В його основу ляжуть бойові БПЛА XQ-58A Valkyrie, розробку яких з 2016 року веде приватна компанія Kratos Defense. Ці літальні апарати в десятки разів дешевші за американські винищувачі п’ятого покоління і, можливо, універсальніші. Ініціатива, якщо її схвалить конгрес, коштуватиме американському платнику податків майже $6 млрд,

ШІ-дрони для армії США

Військово-повітряні сили США мають намір витратити близько $5,8 млрд на виробництво 2 тис. безпілотних літальних апаратів (БПЛА), оснащених штучним інтелектом, і призначених для супроводу винищувачів, пише The Register.

Згідно з заявою полковника Такера Хемілтона (Tucker Hamilton), який очолює акселератор департаменту випробування та експлуатації систем штучного інтелекту ВПС, американські збройні сили в серпні 2023 р. провели тригодинні випробування бойових дронів моделі XQ-58A Valkyrie («Валькірія»). .

За підсумками випробувань ВПС ухвалили рішення про необхідність створення повітряного флоту БПЛА на основі 2 тис. одиниць дронів XQ-58A.

Вартість одного такого апарату становить близько $3 млн. Сучасні американські реактивні військові літаки набагато дорожчі. Для порівняння: багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п’ятого покоління F-35 Lightning II з двигуном Pratt & Whitney F135, що випускається компанією Lockeed Martin, зараз обходиться американському платнику податків у $69-90 млн за одиницю, залежно від модифікації.

На реалізацію ініціативи в найближчі п’ять років потрібно $5,8 млрд, з них $3,03 млрд військові планують витратити у 2028 р. Проект потребує схвалення конгресу США.

Робот-вбивця або допоміжний інструмент

У ВПС описують проект як роботу над створенням «колаборативного бойового повітряного судна… здатного доповнити пілотовані системи озброєння задля досягнення переваги в повітрі».

Передбачається, що дрони Valkyrie з ШІ можна буде адаптувати до вирішення різних завдань, зокрема, таких як розвідка і допомога в постачанні військ, а також участь у бойових операціях спільно з іншими машинами того ж типу і супроводу винищувачів, що пілотуються.

За заявою представників Пентагону БПЛА XQ-58A не працюватимуть у повністю автономному режимі, підкоряючись виключно алгоритмам штучного інтелекту. Машина пропонуватиме вироблене її бортовим комп’ютером рішення, а оператор – давати їй зелене або червоне світло. Іншими словами, останнє слово, за задумом інженерів та військових, завжди має залишатися за людиною.

Генерал-майор ВПС США Скотт Джоб (Scott Jobe) вважає, що безпілотник слід сприймати не як робота-вбивцю, а, швидше, як допоміжний інструмент пілота винищувача F-35, F-22 та ін., який дозволяє йому нести більше боєприпасів (авіаційних бомб і ракет), чим фізично дозволяє літак, що знаходиться під його управлінням.

Працездатність описаної схеми американські військові планують перевірити в ході чергового етапу випробувань до кінця 2023 р. Як зазначає The Register, у його рамках XQ-58A має наздогнати та знищити умовну мету над водами Мексиканської затоки. У ході експерименту також буде протестовано здатність дрона вести ближній повітряний бій із повноцінним винищувачем. Реального озброєння при цьому не буде задіяно.

На початку червня 2023 р. видання Business Insider з посиланням на заяву Такера Хемілтона повідомило про те, що дрон ВПС США, оснащений технологіями штучного інтелекту, намагався атакувати свого оператора під час симуляції виконання бойового завдання. Машина приходила до висновку про те, що людина, яка керує нею, заважає виконанню поставленого завдання та знижує ефективність її роботи.

У ВПС США факт проведення подібних випробувань заперечували, наголошуючи, що слова полковника були вирвані з контексту, а розказана ним історія має анекдотичний характер.

Що являє собою XQ-58A

Розробкою XQ-58A займається приватна американська компанія Kratos Defense, яка уклала контракт на створення БПЛА з Міністерством оборони США восени 2016 року.

Перший політ бойового БПЛА відбувся 5 березня 2019 р. Загалом спочатку було заплановано проведення п’яти етапів льотних випробувань у рамках двох окремих фаз.

У березні 2021 р. відбувся шостий етап випробувань Valkyrie, в ході якого, за повідомленням DefenseNews, XQ-58A вперше був використаний як платформа для запуску малого багатофункціонального БПЛА Altius-600, який може застосовуватися як засіб спостереження, радіоелектронної боротьби та знищення ворожих. безпілотників.

За даними Kratos Defense, довжина XQ-58A складає 9,1 метра; розмах крила – 8,2 метри. Максимальна злітна маса літака сягає 6 тис. фунтів (2,7 тонни), бойове навантаження – до 1,2 тис. фунтів (544 кг).

Заявлено крейсерську швидкість на рівні 476 вузлів (882 км/год), максимальну дальність польоту в 3 тис. морських милі (5,6 тис. км), практичну стелю – 45 тис. футів (14 км).