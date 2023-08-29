Кого жителі США вважають за своїх ворогів. ТОП-5 країн

Багато американців не соромлячись, демонструють своє негативне ставлення до низки країн світу. Частково в цьому винна активна пропаганда державної політики США стосовно цих держав.

Проведені опитування населення Штатів дозволили скласти ТОП країн, де американці бачать загрозу для своєї особистої безпеки. Ці держави вважають ворогами Америки, а народи – агресивними і небезпечними.

Росія зовсім не очолює цей перелік.

Кого ж американці вважають за головну загрозу?

Північна Корея

Причин вважати цю країну своїм ворогом у американців безліч. За часів холодної війни США втрутилося у збройний конфлікт між північчю та півднем Кореї на боці Півдня. Офіційно Америка надавала консультаційну та фінансову допомогу демократичному режиму капіталістичного півдня у боротьбі з комуністами. Неофіційно – розгорнула активні бойові дії, прагнучи встановити свій контроль над цим регіоном.

Перемогти американцям не вдалося, що зміцнило їхню нелюбов до Північної Кореї. Безліч загиблих солдатів створили ґрунт для особистої ненависті у їхніх сімей. Акції протесту у самій Америці розкололи суспільство.

У сучасних умовах наявність у світі комуністичного режиму, на який США ніяк не вдається вплинути, посилює негативне ставлення до Північної Кореї в цілому і диктатури вже третього покоління сім’ї Кім зокрема. А наявність у Північній Кореї ядерної зброї створює цій державі імідж джерела світового зла. Цю державу загрозою для себе особисто вважають рекордні 57% населення.

Іран

Останнім часом пропаганда США нагнітає ситуацію навколо взаємин із Іраном. Американська влада не влаштовує політика Ірану, а також розгортання цією державою ядерної програми. У 2019 році протистояння дійшло до обриву дипломатичних відносин, закриття консульств, перебазування частини американської армії та флоту до кордонів Ірану.

Було кілька реальних збройних зіткнень у повітрі та на морі, обстріли баз один одного.

Іран ворогом вважає 41% американців.

Сирія

Втручання США у справи Сирії також створило негативний імідж цієї країни. Її вважають агресором та ворогом Америки 32% населення США. Ставлення ускладнюється тим, що серед військових були втрати, а багато бійців повернулося з пораненнями та психологічними травмами. Частина не зуміла адаптуватися до мирного життя.

Ця проблема також посилює нелюбов американців до Сирії, про яку під час опитування заявили 32% респондентів.

Ірак

Конфлікт із Іраком у США виник давно. Ще минулого століття, намагаючись взяти під контроль близькосхідну нафту, американці сприяли перевороту в цій країні.

Але їхній ставленик не втримався при владі.

Новий виток конфлікту з Іраком був пов’язаний із протистоянням США та режиму Саддама Хусейна. Хоча американцям не вдалося переконливо довести, що Ірак мав зброю масової поразки, сили США вторглися в країну, а сам Хусейн був показово знищений.

Щоб виправдати свої дії, влада Штатів запускала активну пропагандистську компанію проти Іраку. Тому й досі 29% пересічних американців вважають цю країну загрозою для себе особисто.

Росія

Цю країну джерелом загрози та ворогом США назвали лише 22% американців, таким чином вона опинилася на 5 місці цього антирейтингу.

Далі американці як найбільш ворожі назвали Сомалі та Лівію — по 20%, Саудівську Аравію — 16%, КНР — 11%.