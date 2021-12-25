Як зробити бекап свого хмарного сховища

Хмари зазвичай сприймаються як місце зберігання бекапів папок і файлів з локальних джерел, але часто виникають ситуації, коли необхідно автоматизувати резервне копіювання даних самого сховища. Розберемося, як створювати бекапи інформації з хмар. Зробити це можна як засобами ОС, так і за допомогою сторонніх програм та сервісів.





Спочатку відзначимо, що відомі випадки втрати даних з різних хмарних сховищ . Якщо ви користуєтеся безкоштовною версією сервісу, шанси на відновлення інформації або компенсацію від розробника прагнуть до нуля. Це робить питання створення резервної копії хмарного сховища ще більш актуальним.

Автоматичне резервне копіювання через комп’ютер

Алгоритм дій на прикладі Google Диск та ОС Windows:

У хмарі виберіть папки для резервного копіювання або скопіюйте всі папки та файли в одну директорію, якщо потрібний бекап всіх даних. У програмі Google Диск натисніть піктограму шестерні. У меню виберіть «Налаштування». Натисніть «Додати папку» та вкажіть директорію, з якою синхронізуватимуться дані хмари. У рядку пошуку Windows введіть “резерв”. Виберіть «Параметри резервного копіювання» або «Архівування даних комп’ютера» . У вікні, натисніть «Налаштувати резервне копіювання». Виберіть носій для бекапу та папку, зазначену в пункті 4.

Цим способом можна вбити двох зайців: налаштувати бекап даних хмарного сховища, а заразом автоматизувати резервне копіювання системних файлів операційної системи.

Програми та сервіси для резервного копіювання в іншу хмару

Існує чимало програм та онлайн-служб для резервного копіювання даних хмари в інші хмарні сховища.

Multcloud

Один із найзручніших способів – безкоштовний сервіс Multcloud. Підтримуються всі популярні хмари, а також копіювання через FTP і MySQL, що дозволяє скидати бекапи практично куди завгодно. Якщо у вас якась екзотична хмара і її немає у списку, спробуйте додати її через WebDav.

У Multcloud інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та мінімум налаштувань. Для підключення потрібних сховищ авторизуйтеся у відповідних сервісах, потім зайдіть у Transfer для встановлення параметрів копіювання. У сервісі налаштовується бекап як всієї хмари, так і окремих файлів та директорій.

У безкоштовній версії обмеження на копіювання – 2 терабайти. Якщо поділитись посиланням на Multcloud у соцмережах, ліміт збільшується до 10 Тбайт. Щоб прискорити доступ до сервісу, внесіть його до “Вибраного” або встановіть розширення для браузера Multcloud Chrome.

Rclone

Rclone – безкоштовне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для всіх популярних ОС, включаючи Windows, Linux, MacOS, Solaris, FreeBSD та інші. Працює зі всіма хмарними сховищами, іншими зовнішніми сервісами, локальними носіями. Мінімізує трафік, за потреби шифрує дані «на льоту».

У Rclone багато можливостей. На жаль, при використанні даного інструменту як у режимі командного рядка, так і із запуском веб-інтерфейсу у непідготовленого користувача може виникнути багато труднощів. Дружністю ПЗ не відрізняється.