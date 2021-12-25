Редакція The Guardian назвала 15 найкращих ігор 2021 року

Авторитетне видання The Guardian зібрало свій топ ігор. Вийшло цілком цікаво.





На першому місці опенився эксклюзив PlayStation 5 Returnal. Гру назвали по-справжньому страшною, похмурою та атмосферною. Також відзначається захоплюючий ігровий процес та приголомшливий сценарій.

На другому місці – психоделічний платформер Psychonauts 2. Замикає трійку лідерів екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart (також є ексклюзивом PS5).

Топ-15 кращих ігор 2021 виглядає наступним чином:

Хорор Returnal; Платформер Psychonauts 2; Екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart; Шутер Deathloop; Симулятор найманого вбивці HITMAN III; Перегони у відкритому світі Forza Horizon 5; Пазл Unpacking; Адвенчура Overboard!; Кооперативний платформер It Takes Two; Шутер Halo Infinite; Сурвайвл-хорор Resident Evil Village; Платформер The Artful Escape; Платформер Super Mario 3D World + Bowser Fury; Рольовий екшен Monster Hunter Rise; RPG Wildermyth.

Нагадаємо, що зараз в Україні проходить розпродаж в українському PlayStation Store.