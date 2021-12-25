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Редакція The Guardian назвала 15 найкращих ігор 2021 року
Авторитетне видання The Guardian зібрало свій топ ігор. Вийшло цілком цікаво.
На першому місці опенився эксклюзив PlayStation 5 Returnal. Гру назвали по-справжньому страшною, похмурою та атмосферною. Також відзначається захоплюючий ігровий процес та приголомшливий сценарій.
На другому місці – психоделічний платформер Psychonauts 2. Замикає трійку лідерів екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart (також є ексклюзивом PS5).
Топ-15 кращих ігор 2021 виглядає наступним чином:
- Хорор Returnal;
- Платформер Psychonauts 2;
- Екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Шутер Deathloop;
- Симулятор найманого вбивці HITMAN III;
- Перегони у відкритому світі Forza Horizon 5;
- Пазл Unpacking;
- Адвенчура Overboard!;
- Кооперативний платформер It Takes Two;
- Шутер Halo Infinite;
- Сурвайвл-хорор Resident Evil Village;
- Платформер The Artful Escape;
- Платформер Super Mario 3D World + Bowser Fury;
- Рольовий екшен Monster Hunter Rise;
- RPG Wildermyth.
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