Softnews

Редакція The Guardian назвала 15 найкращих ігор 2021 року

25.12.2021
1 хвилина на прочитання
Кращі Ігри The Guardian

Авторитетне видання The Guardian зібрало свій топ ігор. Вийшло цілком цікаво.


На першому місці опенився эксклюзив PlayStation 5 Returnal.  Гру назвали по-справжньому страшною, похмурою та атмосферною. Також відзначається захоплюючий ігровий процес та приголомшливий сценарій.

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На другому місці – психоделічний платформер Psychonauts 2. Замикає трійку лідерів екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart (також є ексклюзивом PS5).

Топ-15 кращих ігор 2021 виглядає наступним чином:

  1. Хорор Returnal;
  2. Платформер Psychonauts 2;
  3. Екшен-адвенчура Ratchet & Clank: Rift Apart;
  4. Шутер Deathloop;
  5. Симулятор найманого вбивці HITMAN III;
  6. Перегони у відкритому світі Forza Horizon 5;
  7. Пазл Unpacking;
  8. Адвенчура Overboard!;
  9. Кооперативний платформер It Takes Two;
  10. Шутер Halo Infinite;
  11. Сурвайвл-хорор Resident Evil Village;
  12. Платформер The Artful Escape;
  13. Платформер Super Mario 3D World + Bowser Fury;
  14. Рольовий екшен Monster Hunter Rise;
  15. RPG Wildermyth.

Нагадаємо, що зараз в Україні проходить розпродаж в українському PlayStation Store.

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25.12.2021
1 хвилина на прочитання

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