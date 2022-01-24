Фахівці розказали, що таке частота кадрів та як вона впливає на відео

Багато хто з вас напевно чув термін «частота кадрів», але що ж це означає насправді?





Якщо ви почали створювати відео-контент, то неодмінно зіткнетеся з терміном «частота кадрів» (FPS – frames per second). Це важливий показник, який важко настроїти на будь-якій камері. Крім того, він сильно впливає якість відео на різних пристроях.

Сьогодні ми розповімо, що ж таке частота кадрів відео, а також чому її слід змінювати в залежності від типу ролика, що знімається.

ЩО ТАКЕ ЧАСТОТА КАДРІВ?



Щоб розібратися в тому, що таке частота кадрів, потрібно розуміти, що відео — це не просто один безперервний запис. Це, по суті, окремі зображення, пошиті разом і відображені на дисплеї в швидкій послідовності, що в результаті і створює зображення, що рухається.

Таким чином, частота кадрів відноситься до того, скільки разів зображення з’являється на екрані протягом секунди. Це створює ілюзію руху.

ЯКА ЧАСТОТА Є СТАНДАРТНОЮ?

Ще починаючи з 1920 року стандартна частота кадрів відео в кіноіндустрії становить 24 кадри на секунду. Однак у багатьох інших країнах (включаючи Північну Америку, Японію та ін.) цей показник дорівнює 30.

Останнім часом продюсери часто використовують комбінації різних частот кадрів для отримання оптимального результату, залежно від того, який тип сцени необхідно знімати.

ЯКУ ЧАСТОТУ КАДРІВ ВІДЕО СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ?

Сучасні камери пропонують безліч варіантів частоти кадрів – від 24 кадрів за секунду до колосальних 240 (на деяких моделях). Тут слід зазначити, кожен показник істотно відрізняється. Отже, ви повинні вибрати відповідну частоту кадрів, яка була б оптимальною для ролика.

24 КАДРИ В СЕКУНДУ – КІНЕМАТОГРАФІЧНА ЗЙОМКА ТА ФІЛЬМИ

Стандартні 24 кадри в секунду – той самий кінематографічний вигляд, до якого ми звикли при перегляді фільмів. Справа в тому, що цей показник виглядає найбільш природним для людського ока. Тому, якщо ви хочете зняти звичайний фільм або сцену, ми рекомендуємо виставити 24 кадри на секунду.

30 КАДРІВ В СЕКУНДУ – ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ АБО СПОРТ



Другий варіант — 30 кадрів на секунду — трохи швидший, ніж попередній. Зазвичай така частота використовується у прямих трансляціях, спорті чи мильних операх.

Він лише на шість кадрів на секунду швидше в порівнянні з попереднім, але надає більш плавне (але менш кінематографічне) відчуття, яке добре підходить для прямих ефіром.

Зазначимо, що для звичайного відео підійдуть і 24 кадри, і 30. Але якщо ви хочете зняти кінематографічний ролик, виберіть 24 кадри в секунду. Для інтерв’ю або документальних фільмів 30 FPS – те, що треба.

60 КАДРІВ В СЕКУНДУ – БОЙОВИКИ ТА ДИНАМІЧНІ ВИДИ СПОРТУ

Зараз деякі фільми знімаються зі швидкістю 60 кадрів за секунду, що надає неймовірно плавну картинку. Але є і зворотний бік – відеоролики з такою частотою займають багато місця в пам’яті пристрою.

Більш висока частота кадрів переважно використовується для бойовиків і динамічних спортивних змагань, оскільки у своїй виникає менше розмиття під час руху.

Розмиття під час руху відбувається, коли записуване зображення змінюється під час запису одноразової експозиції через швидкий рух або довгу витримку.

Позбутися розмиття досить просто — потрібно лише збільшити частоту кадрів, і картинка стане набагато чіткішою. Це дійсно корисно під час зйомки деяких видів спорту (наприклад, NASCAR або Бейсбол).

120 КАДРІВ В СЕКУНДУ І БІЛЬШЕ – SLOW MOTION

Багато людей люблять уповільнені відео, адже вони дозволяють отримати додаткове задоволення від перегляду та розглянути все у найдрібніших деталях.

Процес створення таких роликів досить простий – вони знімаються з дуже високою частотою кадрів, а потім уповільнюються, що створює ефект уповільненого руху.

Оскільки за одну секунду знімається більше кадрів, записується вся дія, яка чудово виглядає у повільному режимі.

Якщо ви хочете записати який-небудь ролик у slow motion (наприклад, удар по футбольному м’ячу), то потрібно використовувати більшу частоту кадрів.

Однак майте на увазі, що потім потрібно використовувати відеоредактор, такий як Adobe Premiere Pro, щоб уповільнити кліп та отримати бажаний ефект.

Якщо ви знімаєте на смартфон з режимом уповільненої зйомки (наприклад, на iPhone ), він записує ролик зі швидкістю 120 або 240 кадрів в секунду і автоматично уповільнює його. Саме тому уповільнені відео на iPhone виглядають так добре – вони були зняті з дуже високою частотою кадрів, а потім уповільнені.

ЧИ ВПЛИВАЄ ЧАСТОТА КАДРІВ НА РОЗМІР ВІДЕОФАЙЛУ?

Так! Частота кадрів, з якою ви знімаєте відео, істотно впливає розмір файлу. Тут все логічно: якщо ви знімаєте хвилинне відео зі швидкістю 30 кадрів в секунду, то у вас практично є 1800 окремих зображень, склеєних разом, що в результаті створює відео.

Якщо ж ви хочете зняти хвилинне відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду, виходить 3600 зображень. По суті, це подвоює кількість фотографій, тому кінцевий файл важитиме приблизно вдвічі більше.

Іншим фактором, що впливає на розмір відео, є роздільна здатність, в якому ви його знімаєте. Full HD відео за 120 кадрів в секунду може важити більше, ніж 4K відео за 24 FPS.

Тут все залежить від налаштувань камери. Зазвичай девайс повідомляє про кількість матеріалу, яку можна зняти у певній роздільній здатності/частоті кадрів за секунду.

ЧИ ВПЛИВАЄ ЧАСТОТА КАДРІВ НА ЯКІСТЬ ВІДЕО?

Якість відео залежить тільки від роздільної здатності, в якому ви його знімаєте. Як правило, чим вище роздільна здатність зображення, тим вища його якість. Однак більша роздільна здатність зображення (наприклад, 4K) також означає більший розмір файлів. FPS впливає тільки на плавність відео, але не на його чіткість.

ВИСНОВОК

Спочатку всі показники частоти кадрів здаються трохи заплутаними. На наш погляд, найкращий спосіб освоїти їх – поекспериментувати з усіма варіантами.

Придумайте будь-який ролик і зніміть його зі швидкістю 24, 30, 60 та 120 FPS. Потім перегляньте відзнятий матеріал, що допоможе розібратися, як саме вища частота кадрів впливає на відео.

Відео зі швидкістю 24 кадри в секунду буде виглядати кінематографічнішим і використовується для зйомки фільмів.

30 кадрів в секунду підходить для зйомки спорту та прямих трансляцій. Такі ролики виглядають природно.

Контент, знятий при 60 і 120 кадрах, може виглядати трохи дивно і неприродно (через більш високу частоту), тому використовується для накладання slow motion ефекту.

Як тільки ви розберетеся, як працюють різні показники частоти кадрів, зможете правильно інтегрувати їх у свій робочий процес і вичавити максимум з кожного відеоролика.

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