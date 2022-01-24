Xiaomi розпродає запаси свого найпотужнішого смартфона Black Shark 4 Pro

Black Shark 4 Pro один із найпродуктивніших смартфонів у своїй ціновій категорії. Це ігровий флагман, що має такі параметри, яких немає у конкуруючих пристроїв. Він заточений спеціально під вимоги геймерів, тому його можливостей вистачить вам із великим запасом.





Black Shark 4 Pro має великий AMOLED-екран з частотою оновлення 144 Гц, частотою оновлення сенсорного шару 720 Гц і часом відгуку 8,3 мс навіть при натисканні кількома пальцями. В якості апаратної платформа використовується Snapdragon 888 з вбудованим чіпом 5G, оперативна пам’ять стандарту LPDDR5 і високошвидкісний накопичувач стандарту UFS3.1. Акумулятор має ємність 4500 мАг, він підтримує 120-ватну зарядку і набирає заряд від 0 до 100% менш ніж за 15 хвилин. Звукова система Black Shark 4 Pro зайняла перше місце в рейтингу DXoMark, а високошвидкісний бездротовий зв’язок забезпечують модулі Wi-Fi 6E та 5G з особливою конструкцією антени. На корпусі розміщено додаткові висувні кнопки, які можна використовувати для керування в іграх, а при повсякденному використанні вони ховаються у корпусі смартфона.

Швидка зарядка – Hyper Charge

Технологія Hyper Charge дозволяє повністю зарядити смартфон менш ніж за 15 хвилин, що вдвічі швидше, ніж у найближчих конкурентів. Акумулятора ємністю 4500 мАч вистачить на пару днів помірного використання смартфона або на кілька годин інтенсивної гри, а повністю заповнити його заряд можна майже миттєво – під час невеликої перерви (наприклад, поки ви п’єте каву).

E4 AMOLED

У Black Shark 4 Pro використовується передовий екран E4 AMOLED діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, повним охопленням спектру DCI-P3, піковою яскравістю 1300 ніт, та підтримкою режиму розширеного динамічного діапазону. Цей екран отримав сертифікат SGS Eye Care, який свідчить про те, що він є нешкідливим для зору навіть при довгому використанні.

Snapdragon 888

У Black Shark 4 Pro використовується один з найбільш високопродуктивних 8-ядерних процесорів Snapdragon 888. У нього інтегровані ядра Kryo 680, відеочіп Adreno 660, а також ІІ-движок Qualcomm шостого покоління.

LPDDR5 + UFS3.1 + RAMDISK

За лабораторними вимірюваннями Black Shark, використання оперативної пам’яті стандарту LPDDR5 у поєднанні з високошвидкісним накопичувачем UFS3.1 та технологією RAMDISK дозволяють збільшити швидкість запуску ігор та програм приблизно на 25%. Це збільшення особливо помітно при використанні найвибагливіших до ресурсів проектів.

144 Гц

Максимальна частота оновлення екрана, встановленого в Black Shark 4 Pro, становить 144 Гц, це визнаний стандарт у геймерському середовищі, що надає досить плавне зображення динамічних іграх, що вимагають швидкої реакції на те, що відбувається. Для збереження енергії в установках можна знизити частоту оновлення до 120, 90 або 60 Гц.

Частота опитування сенсорного шару становить 720 Гц, а це означає, що екран моментально реагує на натискання, тим більше, що затримка між натисканням та його реєстрацією становить лише 8,3 мс, що значно менше, ніж у багатьох інших пристроїв. Точка натискання на екран визначається з похибкою трохи більше 0,004 мм — це рекордно низьке значення у всій промисловості. Помилкову реєстрацію натискань цей смартфон не допустить, а значить, у вас буде набагато більше шансів на перемогу в іграх.

Точний контроль над екраном з Magic Press

Утиліта Magic Press дозволяє настроїти чутливість екрана до натискань, а також вибрати різні дії залежно від того, як сильно ви натискаєте на екран. Підтримує сім рівнів сили натискання, завдяки чому можна тонко підлаштувати під себе керування у складних іграх.

Магнітні тригери

Для зручності керування в іграх смартфон оснащений магнітними тригерами. Вони висуваються з корпусу, а коли не потрібні – ховаються назад. Щоб висунути тригер, потрібно натиснути кнопку поруч із ним. На ці тригери за допомогою програми Shark Space можна призначити будь-які доступні дії в іграх. Ці тригери більш надійні, ніж контактні кнопки в геймпадах, вони розраховані на більше ніж мільйон натискань, а це тисячі годин в іграх.

Wi-Fi 6E + 5G

Модулі Wi-Fi 6E та 5G у цьому смартфоні можуть працювати синхронно, щоб забезпечувати високу швидкість з’єднання. Антени розміщені таким чином, що вони не перекриваються руками в процесі гри, що дозволяє уникати перешкод, які могли б викликати лаги.

Камера

Black Shark 4 Pro встановлена ​​основна камера з трьома сенсорами (головний 64 Мп, ультраширокий 8 Мп, макро 5 Мп). Вона має систему оптичної стабілізації і може знімати відео з роздільною здатністю до 4K з кадровою частотою до 60 кадрів в секунду. Фронтальна камера робить 20-мегапіксельні знімки. Фото та відео обробляються смартфоном з використанням системи штучного інтелекту, що дозволяє збільшити якість зйомки.

Дизайн

Black Shark 4 Pro має тонкий корпус з металевим каркасом. На задній частині корпусу розміщено RGB-підсвічування, причому воно служить не тільки для того, щоб створювати настрій у грі, але для візуалізації різних повідомлень та дій (наприклад, статусу заряджання). Управляти підсвічуванням можна у системних налаштуваннях смартфона.

Ціна та доступність

Офіційний магазин Black Shark на AliExpress проводить розпродаж топового флагманського апарату для геймерів Black Shark 4 Pro.

Розпродаж стартував 24 січня, на ньому можна отримати знижку від звичайної ціни 499 доларів, а для перших покупців передбачені подарунки. Придбати смартфон можна за $499. Перші 500 покупців Black Shark 4 Pro у версії 8+128 Гб отримають як подарунок TWS-навушники Lucifer T2, які зазвичай продаються за 40 доларів.

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