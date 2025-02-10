REDMI Turbo 4 Pro – відомі характеристики вбивці флагманів

Розкрито характеристики REDMI Turbo 4 Pro – 7500 мА*год і Snapdragon 8s Elite. Параметри пристрою розкрив мережевий аналітик із Китаю під ніком Digital Chat Station.

Пристрій отримає процесор Snapdragon 8s Elite (друга за продуктивністю SoC від Qualcomm, перша – Snapdragon 8 Elite). Об’єм оперативної пам’яті не називається, але, ймовірно, йтиметься про 12 або 16 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача складе 256, 512 ГБ або 1 ТБ.

REDMI Turbo 4 Pro стане повноцінним монстром автономності з батареєю на 7500 мА*год. Потужність швидкісної зарядки не розкривається.

Гаджету приписують 6,67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Тильна камера подвійна, з головним 50-мегапіксельним модулем і 8-мегапіксельним шириком. Є захист від води і пилу IP68.

Прем’єра очікується в другому кварталі 2025 року.