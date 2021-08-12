Вчені створили універсальний гель для загоєння ран за хвилину

Американські дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили клей, який допоможе пацієнтам, які мають найрізноманітніші травми. Він являє собою липку речовину, схожу на те, що використовують деякі тварини (ракоподібні) для прилипання до каменів.





Вчені зауважують , що клей отримали за допомогою змішування спеціальних з’єднань (отриманих в тому числі з панцирів ракоподібних) з медичним силіконовим маслом. В результаті утворилася пастоподібна речовина.

Результати експериментів показують, що при нанесенні на рану вже через 15-30 секунд цей клей застигає і кров перестає йти. Наноситься він прямо на поріз.

З переваг розробки, як відзначають фахівці, – вплив на поранення будь-якої форми. У той же час двостороння стрічка такого забезпечити не здатна.