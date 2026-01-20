Google Pixel 10a надійде у продаж вже на початку березня

Інсайдер з ніком billbil-kun опублікував подробиці про смартфон Google Pixel 10a, який готується до виходу. У своєму звіті він назвав дату презентації новинки, її роздрібну ціну та доступні конфігурації пам’яті.

Згідно з джерелом, Google Pixel 10a буде пропонуватися у версіях 8+128 ГБ і 8+256 ГБ. Доступні кольори корпусу — Obsidian (чорний), Fog (бежевий), Lavender (фіолетовий) і Berry (рожевий).

Очікувана ціна смартфона на ринку Європи — €549 і €649 за базову і розширену конфігурацію пам’яті відповідно.

Презентація нового «пікселя», за словами інформатора, відбудеться 18 лютого, а продажі стартують 5 березня. Сама Google пристрій ще не анонсувала.