Розкрито всі характеристики та зовнішній вигляд нового смартфону OnePlus

Німецьке видання WinFuture опублікувало прес-матеріали компанії OnePlus щодо її нового неанонсованого смартфона Nord 3.

Nord 3 – це глобальна версія смартфона Ace 2V, який нещодавно був представлений у Китаї виключно для внутрішнього ринку. Судячи з злитих матеріалів, Nord 3 отримає дизайн і ідентичні характеристики Ace 2V.

Nord 3 отримає корпус із плоскими рамками та скляною кришкою ззаду. Тильна сторона також буде оформлена двома круглими блоками камер. На правому торці розташується характерний для смартфонів OnePlus перемикач режимів. Смартфон на глобальному ринку буде представлений у двох кольорах: сірому та м’ятно-зеленому.

Діагональ екрану нового смартфона становитиме 6,74-дюйми, частота розгортки – до 120 Гц. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 9000 із вбудованим модемом 5G, який здатний «розганятись» до частоти 3,05 ГГц. На додаток до нього є 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої. Батарея – 5000 мАг. Підтримується швидке заряджання потужністю до 80 Вт.

Система основних камер включає три модулі на 50 МП, 8 МП та 2. Фронтальна камера отримала сенсор на 16 МП.

Коли новинка надійде у продаж у Європі і скільки вона коштуватиме, не повідомляється.