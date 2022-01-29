Китайці нахабно скопіювали iPhone 13 у дешевому смартфоні з операційною системою Huawei

Harmony OS – операційна система компанії Huawei, яку китайці випустили через проблеми з американським урядом. Раніше її отримували лише гаджети самого виробника, але днями у продаж надійшов перший телефон іншої фірми, в характеристиках якого також вказано Harmony OS. Йдеться про модель Gionee 13 Pro. У китайському інтернет-магазині JD.com вже з’явилася сторінка з пристроєм, де його можна замовити.





Крім того, що це перший телефон із Harmony OS не від Huawei, апарат цікавий своїм дизайном. Gionee 13 Pro нахабно повторює iPhone 13: чубчик спереду, плоскі грані, оформлення блоку основної камери – все скопійовано майже 1 в 1.

Однак, крім зовнішності та незвичайної ОС козиряти пристрою нічим – з характеристиками тут все дуже погано. Судіть самі: 4-ядерний процесор Unisoc Tiger та 128 ГБ явно дуже повільної пам’яті, 6.26-дюймовий HD дисплей, основна камера на 13+5 МП та акумулятор ємністю всього 3500 мАг.

Що стосується вартості, Gionee 13 Pro оцінили в 83 долари. Здавалося б копійки, але варто пам’ятати, що керівників Gionee ще в 2020 році судили в Китаї за те, що компанія цілеспрямовано заразила 26.5 мільйонів своїх смартфонів трояном, який виводив рекламу, що не відключається, і спам-банери поверх різних додатків, щоб заробляти на рекламі. Загалом тримайтеся подалі, якщо побачите цю дрібничку на AliExpress.

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