Компанія SpaceX ввела обмеження на використання мережі Starlink для українських військових, повідомляє The Economist. Ці обмеження включають нефункціональність над водою та окупованими Кремлем територіями, а також відключення терміналів при досягненні швидкості понад 100 км/год. Як повідомляється, це призвело до того, що українська армія змушена використовувати більш дорогі системи зв’язку.

Джерела видання стверджують, що наказ про обмеження роботи Starlink для Збройних сил України (ЗСУ) надійшов безпосередньо від Ілона Маска, який стурбований потенційним початком Третьої світової війни. Раніше робота терміналів Starlink над водою не обмежувалася, що дозволяло українським військовим використовувати їх для управління надводними безпілотниками. Ці безпілотники були використані в атаках на кораблі Чорноморського флоту, в тому числі для виведення з ладу фрегата “Адмірал Макаров”. Крім того, близько 20 000 терміналів використовувалися ЗСУ для різних цілей, таких як коригування артилерійських ударів, координація маневрів противника і повітряна розвідка.

На початку лютого SpaceX оголосила, що використання Starlink в Україні буде обмежено, назвавши причиною такого рішення використання ЗСУ супутникового інтернету для наступальних операцій.