Представлено Meizu 21 Pro – останній смартфон Meizu в історії

Компанія Meizu ухвалила рішення сфокусуватися на ШІ. Більше смартфони випускати вона не буде.

В основу Meizu 21 Pro ліг чипсет Snapdragon 8 Gen 3, який працює в парі з 12 або 16 ГБ ОЗП і 256, 512 ГБ або 1 ТБ ПЗП. Охолоджує продуктивну начинку випарна камера. Батарея на 5050 мА*год підтримує швидку 50-ватну зарядку.

У Meizu 21 Pro 6,79-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 3192 на 1368 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1250 ніт. Захищає дисплей скло Meizu Titan Glass 2.0. Тильна камера потрійна, на 50+13+10 Мп, селфі-камера на 32 Мп.

Працює пристрій на Android 14 з фірмовою оболонкою Flyme 10.5 з безліччю функцій ШІ. Є стереодинаміки і захист IP68. Кольори – чорний, білий, зелений і блакитний.

Ціни:

Meizu 21 Pro з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП – $690.

Meizu 21 Pro з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ ПЗП – $750.

Meizu 21 Pro з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ ПЗП – $820.