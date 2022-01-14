Названо смартфони із найвищим рівнем випромінювання

Всі знають, що мобільні гаджети випромінюють радіацію, але чи однаковий рівень випромінювання для різних моделей? Виявляється ні, Федеральне управління з радіаційного захисту Німеччини веде спеціальну базу з даними про кожен мобільний телефон, і на її підставі компанія Statista склала рейтинг найбільш шкідливих трубок.





Цікаво, що весь топ складається з популярних телефонів, нехай і не найновіших і найактуальніших.

Motorola Edge лідирує із серйозним відривом – 1,79 Вт/кг. Раніше на верхівці розташовувалися iPhone, зокрема 7 та 8 модель, але згодом із топу їх витіснили нові девайси інших фірм.

На жаль, вплив випромінювання від смартфонів на людину досі недостатньо вивчений, тому конкретної планки, після якої пристрій можна вважати небезпечним для здоров’я, не існує. Тим не менш, у тій же Німеччині сертифікацію проходять тільки гаджети, радіоактивне випромінювання яких нижче 0,6 Вт/кг. Усі представлені в рейтингу моделі перевищують цю позначку більш ніж у 2 рази.