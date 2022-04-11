Названі найнебезпечніші смартфони

Фахівці сервісу Bankless Times перерахували смартфони із найвищим рівнем електромагнітного випромінювання. Про це повідомляє видання Android Central.





Автори підкреслили, що Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) встановила максимальний рівень SAR (питомий коефіцієнт поглинання) для споживчої техніки 1,6 вата на кілограм. Експерти провели аналіз та зазначили, що велика кількість телефонів на ринку перевищує цей показник. Найнебезпечнішим – за підсумками тестів – був названий Motorola Edge, який має показник SAR 1,79 вата на кілограм.

На другому та третьому місцях опинилися ZTE Axon 11 5G та OnePlus 6T, SAR яких становив 1,59 та 1,55 вата на кілограм відповідно. До десятки також потрапили пристрої брендів Sony, Google та Oppo.

За словами журналістів, наведена Bankless Times статистика змушує замислитись. Проте, за словами представників FCC, зараз немає достовірних наукових доказів наявності проблем зі здоров’ям, спричинених впливом радіочастотної енергії, що випромінюється телефонами.

Журналісти медіа звернулися за коментарем до виробників смартфонів, однак лише у Google відреагували на запит. “Наші телефони відповідають усім нормативним вимогам і нормам відповідності в країнах, де ми їх поширюємо”, – повідомив представник корпорації.

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