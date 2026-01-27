Samsung Galaxy S26 Ultra вийде в ексклюзивному білому кольорі: нові зображення

У мережі з’явилося нове зображення майбутнього флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra. Відомий техноблогер TheGalox стверджує, що новинка отримає ексклюзивний варіант забарвлення — повністю білий корпус без жодних сторонніх відтінків чи переливів, що підкреслює мінімалізм та преміальність пристрою. В іншому дизайн смартфона повністю відповідає раніше злитим рендерам.

Згідно з даними профільних ЗМІ, офіційна прем’єра серії відбудеться 25 лютого, а старт продажів заплановано на 11 березня. Компанія представить три класичні моделі: базову S26, збільшену S26+ та топову S26 Ultra.

Водночас чутки про скасування моделі Galaxy S26 Edge підтверджуються — виробник вирішив відмовитися від неї у 2026 році через слабкі продажі попередньої версії.