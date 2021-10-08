Xiaodu DU smart buds – дешеві навушники, які вміють перетворювати голос в текст

На ринку навушників довго не відбувалося чогось цікавого: змінювалися кодеки, чіпи, зараз – версії Bluetooth, а також стали додаватися додаткові функції, як-то: реагування на жести і вбудований диктофон в самі навушники. Точніше не просто диктофон, а китайський голосовий асистент, який розпізнає голос в текст (DuerOS). Про навушники з таким функціоналом і піде мова.





Характеристики Xiaodu Du Smart Buds

Бренд: XiaoduM

Модель: Du Smart Buds

Артикул: XD-SWA14-2101

Чіп: Actions ATS3015

Водонепроникність: IPX4

Шумопоглинання: немає

Версія Bluetooth: 5.0

Аудіо кодеки: AAC, SBC

Профілі відтворення: HFP, A2DP, AVRCP

Ємність вбудованого акумулятора в навушнику : 35 мАг (в кожному)

Ємність акумулятора кейса: 400 мАг

Час роботи навушників від однієї зарядки: до 4 годин

Час роботи з урахуванням підзарядок від кейса (4 рази): до 16 годин

Особливості: додаток, кастомізація управління, диктофон, розпізнавання голосу ( En / Cn / Jp)

Діаметр драйвера: 13 мм (динамічний)

Маса кейс + навушники: близько 40 м

Якість звуку

Як заявляє виробник, Xiaodu DU smart buds пропонує непересічні звукові можливості. При ціні в $20 навушники можуть похвалитися хорошим діапазоном звучання. Все завдяки 13 мм динаміками, які здатні генерувати м’який та приємний звук як на низах, так і в верху. Гаджет пропонує розширене декодування аудіо AAC/SBC, що зменшує втрату якості звуку.

Навушники Xiaodu DU Smart Buds видають досить деталізований звук з виразними низькими частотами, звучання об’ємне. Низькі і середні частоти добре помітні і не налазять одна на одну, а ось до високих частот є невеликі претензії – як-то їх недостатньо, губляться вони в загальній гаммі частот, злегка затиснуті. Це скоріше причіпки звичайно і за свою вартість навушники грають все одно відмінно. Є захист за стандартом IPX4, тобто раптовий легкий дощик пристрою образ не лякайтесь.

Запис звуку та трансформація в текст

Xiaodu DU пропонують можливість створення голосових заміток, щоб не пропустити нічого важливого. Також навушники вміють переносити голос в текст.

Вимовлені Вами слова автоматично перетворюються в текст і його можна зберегти разом з аудіо-записом. Звичайно текст виходить неідеальний, хоча все залежить не тільки від програми, а ще й від вашої дикції. В цілому по тексту все одно стає зрозуміло, що було сказано, навіть якщо якісь слова були розпізнані невірно. На жаль, поки що доступні лише англійська, китайська та японська мови.

Якість збірки та матеріали

Навушники можуть похвалитись гарною якістю матеріалів, які приємні на дотик. Ергономіка теж на високому рівні, завдяки чому Xiaodu DU дуже зручно лежать у вусі. Завдяки вазі в 3.7 грами (один навушник) гаджет практично не відчувається при носінні і не випадає з вуха. Навушники досить компактні і легкі, мають ергономічну конструкцію корпусу. На кожному з навушників є позначки R і L відповідно. Як вже було сказано, динамічні драйвери мають діаметр 13 мм.

Ціна та доступність

Навушники вже можна придбати на аліекспрес за звичайною ціною в $20, проте зараз діє спеціальна акція, яка дозволяє придбати їх за половину ціни. Перші 100 покупців можуть придбати гаджет за $9.99 скориставшись купоном DUVIP10, а перші 200 покупців отримують в подарунок спеціальний, захисний чохол.