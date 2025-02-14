Hardnews

Бюджетний Samsung Galaxy A26 отримає екран, швидший ніж у iPhone 16

GSMinfo14.02.2025
Samsung Galaxy A15

Опубліковано рендери «народного» Samsung Galaxy A26. Поділився зображеннями авторитетний інформатор Арсен Люпен, який відомий під псевдонімом MysteryLupin.

За його словами, це офіційні зображення, які будуть використані компанією Samsung у рекламних матеріалах Samsung Galaxy A26. Пристрій демонструється в трьох кольорах. А саме чорному, білому та світло-зеленому.

Дебютує гаджет навесні 2025 року. З чуток, Samsung Galaxy A26 виявиться досить великим, його оснастять або 6,64-, або 6,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+. Частота оновлення становитиме 120 Гц. Інші характеристики дисплея невідомі.

Габарити – 164 на 77,5 на 7,7 мм, вага – 209 г. Гаджет трохи важчий, ніж попередник (у нього вага 197 г), але тонший (у Galaxy A25 цей показник на рівні 8,3 мм). В якості ОС буде використана Android 15 з оболонкою One UI 7.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Tags
GSMinfo14.02.2025
Back to top button