Бюджетний Samsung Galaxy A26 отримає екран, швидший ніж у iPhone 16

Опубліковано рендери «народного» Samsung Galaxy A26. Поділився зображеннями авторитетний інформатор Арсен Люпен, який відомий під псевдонімом MysteryLupin.

За його словами, це офіційні зображення, які будуть використані компанією Samsung у рекламних матеріалах Samsung Galaxy A26. Пристрій демонструється в трьох кольорах. А саме чорному, білому та світло-зеленому.

Дебютує гаджет навесні 2025 року. З чуток, Samsung Galaxy A26 виявиться досить великим, його оснастять або 6,64-, або 6,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+. Частота оновлення становитиме 120 Гц. Інші характеристики дисплея невідомі.

Габарити – 164 на 77,5 на 7,7 мм, вага – 209 г. Гаджет трохи важчий, ніж попередник (у нього вага 197 г), але тонший (у Galaxy A25 цей показник на рівні 8,3 мм). В якості ОС буде використана Android 15 з оболонкою One UI 7.