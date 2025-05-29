Виробництво PlayStation 5 Pro всього на 2 відсотка дорожче від базової моделі

У TechInsights вивчили компоненти PlayStation 5 Pro і дійшли висновку, що на виробництво однієї приставки Sony витрачає всього на 2% більше грошей, ніж на одну базову PlayStation 5. Однак у роздрібній торгівлі, залежно від регіону, ціна версії Pro від 30 до 40% вища.

Нагадаємо, що всередині PS5 Pro знаходиться більш потужний процесор з графічною системою на архітектурі RDNA 3. Крім того, у приставки більше ОЗУ, вища ємність SSD-накопичувача. Але якщо говорити про гроші, то це залізо не коштує надто дорого.

Відзначається, що на процесор припадає 18,52% витрат при виготовленні PS5 Pro. При цьому на виробництво апаратної основи PS5 Sony спочатку витрачала 30,91%. Найдорожчим компонентом Pro’шки є пам’ять. На неї припадає 35% собівартості.