Компактний iPhone рекордно подешевшав в Україні

Компактний смартфон iPhone 12 mini подешевшав до рекордної позначки на українському ринку. Про це повідомляє стало відомо завдяки данним сайту Hotline.ua.

Судячи з каталогу, вартість iPhone 12 mini знизилася до 18 тисяч гривень. На старті продажів апарат оцінювали у 33 тисячі гривень. Таким чином, девайс подешевшав на 15 тисяч гривень.

“Смартфон iPhone 12 mini – компактний девайс, який підтримує найновішу версію iOS і при цьому може похвалитися низькою ціною”, – прокоментували здешевлення гаджета Apple журналісти.

Телефон, що вийшов восени 2020 року, отримав 5,4-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, процесор Apple A14 Bionic, підтримку 5G, 4 гігабайти оперативної пам’яті. Апарат оснащений подвійною камерою з об’єктивами роздільною здатністю 12 мегапікселів кожен. Пристрій має акумулятор ємністю 2227 міліампер-годин.