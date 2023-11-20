Екрани в iPhone 16 будуть простішими ніж у бюджетників Android

Згідно з даними інсайдера @yeux1122, базові iPhone 16 і 16 Plus не отримають “плавні” екрани 90 або 120 Гц. Apple збереже застарілі 60 Гц у недешевих смартфонах.

60 Гц в iPhone 16 засмучує

Виробники Android-смартфонів практично перестали випускати девайси з такими екранами. Зараз 60 Гц зустрінеш хіба що в бюджетниках дешевше 150 доларів. Нагадаємо, вартість iPhone 16 складе приблизно 800 доларів.

Якщо вірити джерелу, лінійка iPhone 16 отримає такі екрани:

iPhone 16 – 6,12 дюйма, LTPS, 60 Гц

iPhone 16 Plus – 6,69 дюйма, LTPS 60 Гц

iPhone 16 Pro – 6,27 дюйма, LTPO, 1-120 Гц

iPhone 16 Pro Max – 6,86 дюйма, LTPO, 1-120 Гц.

Зі списку вище зрозуміло, що екрани “прошок” збільшаться відносно iPhone 15 Pro і Pro Max приблизно на 0,2 дюйма кожен. Діагоналі базових смартфонів залишаться колишніми.

Інсайдеру @yeux1122 частково можна довіряти. Так, джерело першим показало шпигунські фото “динамічного острова” в iPhone 14 Pro, назвало вірні строки виходу iPad Pro з чіпом M2, але помилилося, коли заявило про подорожчання лінійки iPhone 15 цього року.