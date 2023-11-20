Зображення Samsung Galaxy A25 потрапили в мережу ще до прем’єри

Напередодні швидкого анонсу Samsung Galaxy A25 портал MySmartPrice злив у мережу рендери девайса в трьох кольорах, а також назвав його ключові характеристики.

За даними джерела, Galaxy A25 буде оснащений чипсетом Samsung Exynos 1280 і 6/8 ГБ оперативної пам’яті. Смартфон отримає 6,5-дюймовий дисплей Super AMOLED з краплеподібним вирізом Infinity-U, роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення до 120 Гц.

На задній панелі розташовані три камери, включно з основним сенсором на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, надширококутним модулем на 8 Мп і макрокамерою на 2 Мп. Доповнює комбо селфі-камера з роздільною здатністю 13 Мп.

Очікується, що Samsung випустить Galaxy A25 до кінця 2023 року.