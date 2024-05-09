Легенда повертається: Nokia випустила оновлену 3210

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У світі мобільної техніки відбулася знакова подія – компанія HMD Global, що володіє брендом Nokia, представила оновлену версію легендарного телефону Nokia 3210, який став улюбленим у багатьох на рубежі тисячоліть. Про це повідомляє видання GSMArena.

Новий Nokia 3210 зберіг впізнаваний дизайн, але отримав сучасні функції. Тепер цей телефон підтримує зв’язок типу 4G, оснащений 2,4-дюймовим кольоровим LCD-дисплеєм і процесором Unisoc T107. Об’єм оперативної пам’яті становить 64 МБ, а флеш-накопичувача – 128 МБ. Ємність пам’яті можна збільшити до 32 ГБ за допомогою карти microSD.

На задній панелі телефону розташована камера з роздільною здатністю 2 МП і ліхтариком, що виконує роль спалаху. Також у специфікації пристрою присутні бездротовий зв’язок Bluetooth 5.0, MP3-плеєр і FM-радіо.

Користувачі зможуть підключатися до хмарних сервісів Nokia, де будуть доступні останні новини, прогноз погоди і сервіс YouTube Shorts. Крім того, у новій версії Nokia 3210 можна буде грати в культову мобільну гру Snake. Пристрій працює під управлінням операційної системи S30+.

Оновлений Nokia 3210 доступний у трьох кольорах: синьому, золотистому і чорному. Ціна залежатиме від регіону продажів. Так, у Європі вона становитиме €80.