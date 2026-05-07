HONOR представила ультрабюджетний Play 70C зі стартовою ціною $90

HONOR представила новий смартфон початкового рівня Play 70C. Модель орієнтована на користувачів, яким потрібен доступний пристрій для базових задач, і коштує від $90.

Смартфон отримав 6,75-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідає чип MediaTek Helio G81 Ultra, який працює в парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг вбудованого сховища становить 64 або 128 ГБ залежно від версії.

Для фото та відео передбачена основна камера на 13 Мп, а спереду розміщена 5-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5300 мА·год.

HONOR Play 70C працює на Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9.0. Також смартфон має 3,5-мм роз’єм для навушників і підтримує Bluetooth 5.1. Товщина корпусу становить 7,89 мм, вага — 186 г.

Базова версія HONOR Play 70C з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ сховища оцінена у $90. Варіант із 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ коштує $115.