Україну знову накриє магнітна буря: прогноз космічної погоди на травень

Геомагнітна обстановка в космосі залишається напруженою. Після короткочасної стабілізації 7 травня Земля знову відчує на собі вплив сонячної активності. Детальний прогноз космічної погоди та дієві рекомендації для метеозалежних людей підготував український сервіс моніторингу магнітних бур Магнітка.

Магнітна буря 7 травня та календар на місяць

У четвер, 7 травня, геомагнітне тло обіцяє бути нестабільним. За даними сервісу Магнітка, ймовірність сплеску сонячної активності становить понад 30%. Прогнозований індекс Ap досягне позначки в 4.3, що означає можливість бурі рівня G1 та посилення коливань магнітного поля в окремі періоди дня.

Геомагнітний перепочинок чекає на українців з 9 по 14 травня. Проте вже 15 травня розпочнеться новий період підвищеної активності з імовірною бурею рівня G1. Надалі, з 18 до 28 травня, очікується поступове зниження сонячного впливу, а повне затишшя триватиме з 28 травня і до кінця місяця. Короткочасні сонячні сплески можливі 23 та 27 травня, тоді як в інші дні космічна енергія залишатиметься на помірному рівні.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Для більшості людей із міцним здоров’ям геомагнітні коливання минають практично непомітно. Проте для осіб із хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом буря може стати серйозним стресом.

Основні симптоми метеозалежності:

Головний біль та запаморочення.

Стрибки артеріального тиску.

Дратівливість і різкі зміни настрою.

Порушення сну та швидка стомлюваність.

Зниження концентрації уваги.

У такі дні особливо вразливими стають серцево-судинна та нервова системи. Зростає ризик загострення хвороб, а зниження імунітету робить організм більш схильним до інфекцій.

Що робити метеозалежним

Щоб мінімізувати негативний вплив космічної погоди та не піддатися сонячним «сюрпризам», фахівці радять дотримуватися простих правил: