20 гривен за куб: цена газа установила исторический рекорд в Украине

Стоимость газа в Украине с первых дней сентября в очередной раз подскочила. По данным «Украинской энергетической биржи», цена за тысячу “кубов” энергоресурса уже превысила 20 тысяч гривен. Рекордная же цена была зафиксирована 2 сентября – 20,1 тысячи гривен за «куб». Столько природный газ в Украине не стоил никогда, за все 6 лет функционирования рынка.





Наибольшее количество энергоресурса на торгах 2 сентября реализовала компания «Укр Газ Ресурс» – 50 тысяч кубических метров. В этом году предприятие вышло на газовый рынок впервые. Последние торги, в которых принимала участие «Укр Газ Ресурс», проходили еще в декабре прошлого года. Представители компании отметили, что решили снова выйти на рынок из-за повышения спроса на ресурс даже при такой высокой цене.

Газ в Украине дорожает уже не первый месяц. Зародилась такая неблагоприятная тенденция еще весной. Стоимость «голубого топлива» напрямую связана с европейскими запасами ресурса и его ценой на глобальном рынке. К тому же с 1 сентября объемы транзита газа из России через территорию Украины уменьшились на 15 миллионов кубометров в сутки.

Существенно изменились и масштабы поставок через газопровод “Ямал-Европа”. Теперь через него проходит только 2,1 миллиона «кубов» в час, хотя ранее этот показатель составлял 2,5 миллиона кубических метров.

Меж тем, возникли и проблемы с поставками американского газа. Отгрузки с LNG-терминалов в США пришлось временно прекратить из-за опасного урагана Ида. Углубить проблему дефицита американского газа в Европе вскоре может Бразилия, которая планирует в больших количествах импортировать ресурс у соседей.

Конечно рост цены газа не лучшим образом скажется на тарифах для населения. Эксперты в области коммунальных услуг уже прогнозируют существенный рост стоимости отопления и горячей воды, который в некоторых регионах страны составит до 80%.