В жовтні українці матимуть чотири вихідних дні підряд

Жовтень порадує бабиним літом та неробочими днями. Причиною тому став не коронавірус, а святкування Дня Захисника. Затяжні вихідні чекають на українців, цілих 4 дні відпочинку, з 14 по 17 жовтня. Тому можна вже починати планувати вікенд. Це чудова нагода провести час із рідними та близькими людьми, у сімейному колі.





Річ у тім, що 14 жовтня святкують День Захисника України. Він припадає на четвер, тож п’ятниця автоматично стає вихідним, далі субота та неділя.

Раніше, до 2014 року українці відзначали День Захисника 23 лютого (встановлений ще радянською владою). Та у світлі політичних подій останнього десятиліття було вирішено змінити дату. Попередній президент України Петро Порошенко запропонував внести зміни у календар свят, щоб віддати шану українським військовим.

15 жовтня українці будуть відпрацьовувати в суботу 23-го.

День захисника України — це державне свято, яке почали відзначати у 2014 році. З 2021 року буди внесені зміни у назву, відтепер це “День захисників та захисниць”.

Це офіційний вихідний. Школи та інші освітні заклади не працюватимуть. як і банки та інші державні установи.

На сайті уряду вже розміщена інформація стосовно цих дат. Згідно з постановою НБУ міжбанківські перекази будуть здійснюватись. Банки мають забезпечити українців можливістю вільно здійснювати будь-які касові операції.

Також святкування співпадає зі святом Покрови Святої Богородиці — важлива дата для християн. Саме на Покрову народні синоптики прогнозують, якою буде зима.

По всій країні будуть затверджені святкові заходи щодо урочистого святкування. Ознайомитись із ними можна на афішах онлайн та у соціальних мережах. Але не слід забувати про пандемію та дотримуватись карантинних обмежень. Нагадуємо, що ситуація залишається нестабільною, кількість інфікованих щоденно зростає.