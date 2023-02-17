Від $5000: для яких знаків зодіаку настав період фінансового процвітання 

Поточний астрологічний період характеризується положенням планет, яке можна вважати сприятливим для всіх зодіакальних знаків. Та найбільш вдалим він є для Тільців, Дів та Терезів. На них чекає успіх в роботі та фінансове процвітання.

Тілець

Вже в найближчі кілька днів Тільці отримають чималу суму грошей. Астрологи рядять витратити неочікувані надходження на погашення старих боргів та стабілізувати своє матеріальне положення.

На роботі все складатиметься якнайкраще. В уродженців знаку з’явиться енергія для нових звершень. Тільці продемонструють керівнцтву свої сильні сторони та отримають щедру нагороду за старання. Їм можуть виписати премію або суттєво підвищити зарплатню.

Представникам знаку радять не витрачати бездумно все зароблене. Натомість краще відкласти трохи грошей на «чорний день», або ж зробити інвестицію в нерухомість. Адже фінансовий успіх не вічний, тож Тільцям потрібно власноруч створити собі гарантії забезпеченого майбутнього.

Діва

Діви найближчим часом також зуміють суттєво підвищити свої доходи. Та оскільки вони дуже щедрі й обожнюють робити близьким дорогі подарунки, гроші можуть не затриматися у них надовго.

Астрологи радять Дівам навчитися заощаджувати, вибираючи скоріше символічні презенти, аніж по справжньому цінні речі. Також варто покласти частину своїх заощаджень у банк чи придбати акції. Таким чином уродженцям знаку не вдасться спустити все на покупки й у них буде так звана «подушка безпеки».

Терези

Терезам найближчим часом захочеться змінити роботу, якщо, звісно, вони вже про це не задумуються. Зірки будуть на їх стороні і допоможуть влаштуватися на новому місці. Доречі цілком можливо що після зміни роботи представники знаку почнуть значно більше заробляти.

В оточенні Терезів з’являться люди які саме переживають фінансову кризу. Та астрологи не радять давати їм гроші в борг. Краще допомогти порадою чи посприяти в пошуку роботи. Тоді фінанси Терезів не постраждають, до того ж вони отримають чудових друзів.