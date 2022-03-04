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Готівку в Україні тепер можна отримати не лише в банкоматах

Супермаркети Сільпо та АТБ почали видавати гроші просто на касі.

04.03.2022
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В Україні популярні мережі супермаркетів Сільпо та АТБ почали видавати готівку клієнтам просто на касі. Гроші можна отримати розраховуючись за покупки. Максимальна сума готівки, яку дозволено видавати касиру, наразі становить 6 тис. грн.


Запровадити видачу готівки у супермаркетах днями запропонував Національний банк України. Адже таким чином вдасться значно спростити процедуру інкасації, яка в умовах воєнного стану є завданням не з легких. Зручною нова послуга стане й для громадян. Їм більше не доведеться вистоювати черги біля банкоматів, а зняти готівку можна буде просто під час закупів.

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Щоб зняти готівку на касі потрібно лише прикласти карту до термінала, перед цим уточнивши касиру точну суму, яку ви хочете зняти. Відмовити у видачі готівки в АТБ та Сільпо можуть лише якщо в касі вже немає коштів.

Також в НБУ порадили надавати перевагу безготівковій оплаті. Це необхідно не лише для спрощення інкасації, але й для злагодженої роботи банківської системи країни. Якщо ж у магазині вам відмовляють в оплаті карткою – це привід для скарги. За кате порушення торгова точка змушена буде сплатити штраф у сумі 8500 грн.

Що ще змінилось в роботі супермаркетів?

Воєнний стан змусив більшість магазинів та супермаркетів переглянути свої правила роботи. Зокрема в АТБ одразу ж змінили час відкриття та закриття магазинів. Години роботи супермаркетів узгоджують з комендантською годиною, встановленою у кожному окремому місті. Окрім того, в АТБ повністю заборонили продаж алкоголю, а соціальні продукти, зокрема крупи, консерви та хліб продають дише по дві одиниці в руки.

У Сільпо час роботи також суттєво урізали. А деякі магазини, що знаходяться у місцях найактивніших військових дій, взагалі довелося закрити. Зокрема супермаркети Сільпо та АТБ ще у перші дні війни зачинили двері кількох торгових точок у Києві, Харкові та Чернігові.

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