В Україні заявили, що паперові повістки мають піти в минуле

Федір Веніславський, член Комітету ВР з питань національної оборони, під час телемарафону заявив, що за переходом на цифрові системи – майбутнє, повідомляє РБК-Україна.

Повістки в застосунку “Дія” поки що не розсилатимуть через відсутність технічної можливості, але в уряді такий варіант не відкидають

Веніславський пояснив, що хоча діджиталізація в кінцевому підсумку призведе до спрощення процесів і зробить паперові порядки денні застарілими, наразі такі проекти не є короткостроковим пріоритетом.

14 березня військовий комісар Харківського обласного територіального військкомату Володимир Арап заявив, що реєстр “Оберіг”, який містить інформацію про чоловіків у віці від 18 до 60 років, незабаром може бути переданий в “Дію”. Потім ця база даних буде використовуватися для розсилки повісток українцям, які мають на це право.

3 квітня Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, уточнив, що повістки не будуть розсилатися українцям через месенджери, оскільки це “технічно неможливо”.