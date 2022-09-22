Топ-15 машин з пробігом до 120 тис. грн.: які моделі найчастіше пропонують українцям

На вторинному авторинку України можна знайти чимало недорогих моделей, які по кишені майже кожному. За офіційними даними близько 10% виставлених на продаж автівок з пробігом вартують не більше $3 тис. При цьому попит на бюджетні машини зараз удвічі більший, ніж пропозиція. Близько 21% українців шукають авто, яке обійдеться їм у $2-3 тис., і не готові платити більше.

Розраховувати на машину з кількарічним пробігом за таку суму звісно ж не варто. Вік машини вартістю до $3 тис. буде доливатися в межах 15-25 років. Експерти популярного порталу для автомобілістів AUTO.RIA склали рейтинг автівок з пробігом вартістю до $3 тис. До топу увійшли 15 моделей, оголошень про продаж яких в Україні найбільше.

Першим у списку лідерів вторинного ринку в сегменті недорогих авто став культовий Daewoo Lanos. Найчастіше за суму до $3 тис. можна купити екземпляр 2003-2008 років випуску.

Другу сходинку зайняв вітчизняний «ЗАЗ Славута». Найдешевшими є моделі, випущені з 2003 до 2009 років.

Третім став улюблений українцями Opel Vectra. За вказану суму вдасться придбати автівку, що зійшла з конвеєра у 1989-2000 роках.

До топ-15 бюджетних б/в автомобілів потрапили також:

Volkswagen Passat – з 1985 до 1997 р. в.;

Opel Omega – з 1987 до 1999 р. в.;

«ЗАЗ Таврія» – з 1989 до 2006 р. в.;

Volkswagen Golf – з 1984 до 2000 р. в.;

Daewoo Nexia – з 2006 до 2008 р. в.;

Chery Amulet – з 2007 до 2008 р. в.;

Daewoo Matiz – з 2006 до 2013 р. в.;

Mercedes-Benz E-Class – з 1978 до 1997 р. в.;

Mazda 626 – з 1985 до 1998 р. в.;

Chevrolet Aveo – з 2004 до 2008 р. в.;

Opel Astra – з 1992 до 2002 р. в.;

BMW 5 Series – з 1988 до 1995 р. в..

Варто зазначити, що популярність недорогих вживаних авто останнім часом збільшилася. Адже чимало українців втратили роботу, або ж їх доходи суттєво знизилися.