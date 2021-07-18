Стало відомо, які авто підходять вам по знаку зодіака

Вибір особистого транспорту – завдання не з легких. Потрібно врахувати чимало важливих деталей, оцінити всі «за» і «проти». Та як виявилося прийняти правильне рішення в процесі придбання авто допоможе й знак зодіаку майбутнього власника. Астрологи розповіли, які машини підходять різним представникам зодіакального кола.





Овен

Це вогняний знак вирізняється з-поміж інших прямотою характеру, щедрістю та вірністю. Однак Овени нерідко показують свою вперту й навіть агресивну натуру. Ідеальне авто для представника цього знаку – Peugeot 208 GTI.

Тілець

Тільці дуже приземлені та практичні. Вони віддають перевагу спокійній їзді, побоюються екстремальних швидкостей, та й взагалі не схильні ризикувати. Ідеальним вибором стане модель Fiat Panda. Така автівка ще й допоможе заощадити, а цей пункт далеко не останній у списку пріоритетів знаку.

Близнюки

Народжені під сузір’ям Близнюків – дуже веселі, люблять бути душею компанії та заводять собі чимало друзів. Для цього компанійського знаку ідеальним 4-колісним напарником стане кабріолет Mini Cooper.

Рак

Чуттєві й добрі Раки – зазвичай люди сімейні. Отож при виборі авто звертають увагу на його пристосованість до родинних поїздок. Обравши Renault Clio 2 представники цього знаку точно не пошкодують. Адже це авто неодмінно задовольнить їх очікування.

Лев

Леви люблять вирізнятися. Вони неймовірно харизматичні особистості. Тож обравши червоне Ferrari, підкреслять свою пристрасну натуру та яскраву індивідуальність.

Діва

Стримані уродженці цього знаку неодмінно оцінять класичну елегантність Audi A4. Така автівка ідеально впишеться в досконалий образ Діви.

Ваги

Представникам цього знаку зазвичай притаманний спокійний характер. Вони дуже стримані і практичні. Атому й машину обирають собі під стать. Зірки радять Вагам звернути увагу на комфортного та економного італійця Fiat Multipla.

Скорпіон

Скорпіони – відважні шукачі пригод. Тож і машина їм потрібна саме така, що зможе витримати усі їх експерименти та небезпечні подорожі. Повнопривідний Jeep Wrangler стане вірним супутником для непосидючого знаку.

Стрілець

Самодостатній представник зодіакального кола просто обожнює подорожі. Та у пригодах і авантюрах без надійної машини не обійтися. Mercedes-Benz V-class, відомий на теренах Європи саме завдяки своїй пристосованості до довгих поїздок, вже чекає на свого Стрільця.

Козеріг

Наполегливі й амбіційні Козероги неодмінно знайдуть ідеальний баланс характеристик у надійному німецькому авто Mercedes S-class. Така машина підкреслить найкращі риси свого господаря.

Водолій

Оригінальні представники повітряного знаку точно оберуть Tesla Model 3. Цей легендарний електрокар, здатний подолати 500 км без підзарядки, стане чудовим компаньйоном у бунтівливих безумствах Водолія.

Риби

Понад усе Риби дбають про сімейні цінності. А отже комфортне родинне авто Renault Espace неодмінно стане улюбленцем представника цього знаку.