Українські термінали перестали приймати деякі купюри: що сталося

В Україні термінали самообслуговування можуть не приймати деякі купюри номіналом 500 грн. Про можливі проблеми з поповненням карток та оплатою послуг українців попередив банкір Олег Гороховський. Він уточнив, справа зовсім не у терміналах, а у самих купюрах.





Причину негараздів, з якими стикнулися українці, співзасновник Fintech Band та monobank пояснив у своєму Telegram. За його словами, вже у кількох областях України були помічені 500-гривневі купюри, які Національний банк зняв з обігу. Ними українці безуспішно намагалися поповнити термінали iBox та пристрої інших мереж, а також банківські термінали.

Гороховський зазначив, що виведені з обігу купюри зберігалися у Херсонській філії Ощадбанку. Та останнім часом вони вже неодноразово «спливали» у Києві, Одесі та західних регіонах країни. Як банкноти знову потрапили в руки українців, наразі не відомо.

Недійсні 500-ки на перший погляд нічим не відрізняються від актуальних купюр. Ба більше, їх неможливо розпізнати без спеціального пристрою. Тож користувачі терміналів дізнаються, що з їхніми грішми щось не так, вже в процесі поповнення.

Нагадаємо, що схожі проблеми нещодавно виникли у клієнтів ПриватБанку. Термінали банківської мережі не приймали купюри номіналом 200 грн. З цього приводу на сайті Мінфіну з’явилася ціла низка гнівних коментарів. Клієнти скаржилися на незручності та неможливість поповнити свої картки. Адже купюра у 200 грн ледь не найпоширеніша в країні.

У прес-службі Привату відповіли на скарги та запевнили українців, що вже працюють над виправленням цієї технічної помилки. Проте не всі клієнти повірили в обіцянки державного банку. А один з постраждалих навіть пообіцяв підготувати скаргу та подати її просто до Національного банку. Причиною такого радикального кроку він назвав незаконні дії банку.