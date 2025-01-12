«Не доходят руки»: какие участки тела украинцы забывают помыть чаще всего

Принимаясь в ванной или принимая душ, мы обычно всё делаем наспех, так сказать «на автомате». При этом часто забываем о гигиене некоторых неочевидных участков тела, таких как кожа за ушами, зона между пальцами ног, внутри пупка и так далее.

Кажется, ничего «криминального» в этом нет, однако такая не очень тщательная мойка может плохо закончиться. В частности, в труднодоступных участках тела часто размножаются бактерии, провоцирующие заболевания кожи. Врачи рассказали, какие ключевые места не стоит обходить во время ежедневных гигиенических процедур.

За ушами

В зонах тела, где есть складки кожи, накапливается немало грязи и кожного сала. Поэтому, когда вы не моете кожу за ушами, она очень быстро начинает зудеть и шелушиться. А вскоре там может даже возникнуть инфекция.

Именно поэтому врачи советуют ежедневно мыть участки за ушами аккуратными массажными движениями, используя мыло или гель для душа. Особенно важно не забывать об этом этапе личной гигиены людям, которые носят серьги.

Между пальцами ног

Многим людям кажется, что во время принятия душа мыльная вода, стекающая по ногам, одновременно очищает кожу между пальцами. Но это совсем не так. Нужно тщательно промывать участки между пальцами, как собственно и всю стопу. Нехватка очищения этой зоны может провоцировать появление грибковых инфекций и других кожных заболеваний.

Внутри пупка

Еще одна часть тела, где охотно размножаются болезнетворные бактерии – это пупок. Темнота и влажность, что там царит, являются идеальными условиями для распространения различных инфекций. Чтобы избежать покраснения и неприятного запаха из пупка, нужно мыть его ежедневно во время принятия душа.

Как часто нужно мыться?

Частота принятия душа или купания в ванной зависит прежде всего от образа жизни. Например, людям, чья работа связана с физическими нагрузками, стоит мыться ежедневно. Также ежедневное купание рекомендуется летом, когда на улице тепло и люди больше потеют.

В то время как в холодное время года и при малоподвижном образе жизни можно принимать душ раз в два дня, но не реже. Ведь регулярность гигиенических процедур – это залог здоровья кожи и организма в целом.