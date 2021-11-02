Лікар Комаровський розповів про смертельну помилку в лікуванні Covid-19

Народний лікар України Євген Комаровський висловив свою думку стосовно методів лікування коронавірусу. Він підкреслив, що у випадку легкої форми захворювання, його слід лікувати як звичайний ГРВІ. Натомість прийом антибіотиків з перших днів захворювання може призвести до фатальних наслідків.





Спеціаліст вважає, що хворий із сатурацією легень вищою за 93% не потребує спеціального лікування. За такої клінічної картини допоможуть навіть лікувальні заходи, що практикуються у випадку звичайного грипу.

«Усе стандартно: менше їжі, натомість більше пиття, регулярне провітрювання приміщення, щоб хворий міг дихати чистим та бажано прохолодним повітрям. Якщо утримується висока температура, можна випити жарознижувальні препарати, як то ібупрофен або парацетамол. Впоратися із закладеним носом допоможе промивання сольовим розчином», – зазначив Комаровський.

Пристрасть українців до антибіотиків лікар вважає не лише хибною, але й украй небезпечною. Деякі хворі займаються самолікуванням й починають приймати сильнодіючі препарати, чи навіть гормони одразу ж, як відчують незначну слабкість.

Така стратегія, на думку Комаровського, може лише поглибити тяжкість захворювання, тим самим збільшуючи ризик летального результату. Адже в момент, коли антибіотик справді буде потрібен хворому, він вже не дасть очікуваного ефекту.

«Найгірше, що лише можна зробити – це прийняти антибіотик, або, наприклад, дексаметазон (синтетичний гормональний препарат) у перші дні захворювання, коли ще не спостерігається важких симптомів. Якщо показники пульсоксиметру знаходяться у межах норми, потреби у таких сильних препаратах немає», – підкреслив народний лікар.

Євген Комаровський пояснив, що відстежувати рівень кисню у крові хворого коронавірусом дуже важливо. Та змінювати стратегію лікування слід лише тоді, коли пульсоксиметр показує сатурацію нижче 93%. За таких умов вже можна говорити про перегляд поточних лікарських заходів, адже зниження сатурації є першим сигналом до посилення інфекції.