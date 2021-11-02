Новое лекарство от коронавируса остановит пандемию

Всемирная организация здравоохранения официально сделала заявление. Оказалось, ученые нашли еще один новый действующий и эффективный препарат для борьбы с COVID-19. Особенность медпрепарата в том, что он содержит в себе синтезированные антитела.





Поэтому Всемирная организация настаивает на том, чтобы лекарство было включено в список терапевтических средств в лечении коронавируса. Со слов экспертов высокая эффективность препарата доказана, производство нужно запустить как можно быстрее.

Что за препарат и кому он подходит?

Речь идет о регенероне (казиривимаб и имдевимаб). Он показан для лечения тяжелых больных или же пациентов со сложным течением болезни, у которых отсутствуют собственные антитела.

Также Всемирная организация заявляет о том, что лекарство должно быть доступным. Поэтому высокую цену ставить на него нерационально. В условиях глобальной пандемии любой человек имеет право позволить себе лечение. Нужно также создать надежное и более ответственное обращение с данным препаратом.

Сейчас проводятся переговоры с фармацевтической компанией Roche Pharmaceutical о том, чтобы производство проходило максимально быстро. Уже составляется карта, куда и в каком количестве поступят медикаменты. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Возможно, будут осуществляться поставки через каналы ЮНИСЕФ.

ВОЗ советует делиться технологиями изготовления препарата. Было создано обращение и в другие фармацевтические компании о том, чтобы найти максимально похожие биоподобные вещества, чтобы провести их проверку. Данный шаг поможет увеличить производство и соответственно значительно возрастет доступность лекарства. Чем быстрее оно дойдет до простых людей, тем выше шанс победить болезнь всем миром.

По оценке ВОЗ возникли некоторые трудности во время проведения экспериментальных проб. В любом случае весь мир замер в ожидании. Возможно мы на пороге очередного научного прорыва и коронавирус будет побежден.