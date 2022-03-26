Стало известно об изменениях в работе Привата, Ощада, Mono и других банков

В Национальном банке Украины сообщили, что, несмотря на действующее в стране военное положение, клиенты отечественных банков смогут и в дальнейшем получать все необходимые услуги. Более того, украинская система электронных платежей (СЭП) будет работать без выходных и фактически круглосуточно.





Регулятор уточнил, что все банковские учреждения Украины подключены к СЭП, поэтому могут гарантировать клиентам бесперебойное проведение безналичных операций ежедневно в течение 23 часов в сутки. В пресс-службе НБУ разъяснили: любая операция по переводу средств, даже если ее участниками являются клиенты разных банков, занимает не более 20 мин.

Кроме того, на сегодняшний день стабильно и без выходных работают все онлайн-услуги Ощадбанка, Привата, Монобанка и других отечественных финучреждений.

Следует также подчеркнуть, что круглосуточно и без выходных безналичные операции могут совершать не только физические лица, но и юридические. То есть в выходной день предприятие при необходимости может даже начислить зарплату своим работникам. Такая опция в условиях войны очень полезна.

Без ограничений в любое время суток проводятся расчеты и транзакции с карт платежной системы Visa, Mastercard, «Простір» и т.д. Ограничений по времени и дню недели нет и для операции снятия наличных в банкомате.

В то же время максимальная сумма наличности, которую можно снять со своей карты, после введения военного положения изменилась. По актуальным данным со своего счета клиенты украинских банков сейчас могут снять не более 100 тыс. грн в сутки.

Кроме того, большинство отечественных финучреждений имеют собственные ограничения на разовое снятие наличных. Например, государственный ПриватБанк за одну операцию выдает максимум 20 тыс грн. Чтобы снять еще 20 тыс грн, нужно сделать второй подход к банкомату, но не раньше, чем через 3 часа. Всю суточную норму наличности за один раз можно снять только в кассе отделения Привата.

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