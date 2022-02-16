Лікар пояснила, скільки треба ходити, щоб урятувати серце та судини

Лікарі попереджають: зайва вага є одним із головних провокаторів прогресування атеросклерозу, розвитку інфарктів та інсультів, цукрового діабету та інших небезпечних захворювань. При цьому є докази, що індекс маси тіла залежить від спадкових чинників на 40-70%. Тобто не можна звинувачувати у всьому сидячий спосіб життя, неправильне харчування, різні розлади.





Як зазначила ендокринолог Тетяна Рутковська , уникнути набору зайвих кілограмів можна навіть за наявності спадкового фактора.

Для цього необхідні регулярні аеробні фізичні вправи тривалістю не менше ніж 150 хвилин на тиждень. Оптимальні – ходьба у помірному темпі, плавання. Сьогодні найбільший інтерес має скандинавська ходьба, наголосила ендокринолог.

Також схильним до набору ваги рекомендується розподілити калорійність раціону на 3-5 прийомів їжі так, щоб сніданок становив 25% загальної калорійності, другий сніданок – 15%, обід – 35%, полудень – 10%, вечеря – 15%.

Наголошується, що саме поступове зниження ваги (5-15% від вихідної маси тіла протягом 3-6 місяців) забезпечить результат на тривалий термін та не призведе до порушення функції органів та систем.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿